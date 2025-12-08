Neumonía. (Foto: Difusión)
Piura se encuentra en alerta ante el incremento de casos de neumonía en la región. Según el registro del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa),

El Centro Nacional de Epidemiología informó, además, que hasta la Semana Epidemiológica 48 se han confirmado 119 fallecimientos por neumonía.

A medida que avanza el año, se observa que los adultos mayores de 60 años siguen siendo el grupo más vulnerable.

De igual forma, la población de 20 a 59 años suma 2,169 casos y 20 muertes, mientras que los menores de cinco años registran 2,079 episodios y seis decesos, manteniéndose como uno de los grupos con mayor riesgo clínico.

También se han notificado 1,462 casos en niños de 5 a 9 años y cerca de mil contagios en adolescentes, con tres fallecidos en este último grupo.

Hospitalizaciones se multiplican en la región

Entre enero y noviembre, los establecimientos de salud han atendido a 3,291 personas hospitalizadas por neumonía. Las provincias que mayor carga presentan son Piura, Morropón y Sullana, donde la demanda de atención médica continúa en aumento a medida que se intensifica la temporada de infecciones respiratorias.

Especialistas piden reforzar vacunación y prevención

Frente a este escenario, médicos y epidemiólogos de la región reiteran la necesidad de completar los esquemas de vacunación, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores y gestantes.

El especialista en Salud Púbica, Julio Barrena, recomendó mantener la inmunización y adoptar medidas de protección como uso ocasional de mascarilla en casos de afección respiratoria, lavado frecuente de manos y evitar el contacto cercano con personas enfermas si se pertenece a un grupo vulnerable.

Asimismo, los especialistas insisten en la importancia de acudir oportunamente a un establecimiento de salud ante los primeros síntomas, a fin de evitar complicaciones graves y reducir la letalidad asociada a la enfermedad.

