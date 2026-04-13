De acuerdo con el conteo rápido de Ipsos, Keiko Fujimori pasa a segunda vuelta con 17.1% de los votos. En segundo lugar, hay un empate técnico entre Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto.

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) anota un 12.4% en el segundo puesto; le sigue Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 12.4% y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), tiene 10.7%.

Cabe acotar que Ipsos y Transparencia reconocieron que su conteo rápido tiene un margen de error de 1 al 3%, mientras que Datum —que coloca a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga como los candidatos más votados en la primera vuelta—, tiene uno de +/-1%.

“Hay un empate técnico. Quien está segundo, o tercer o cuarto (...) el orden podría invertirse y cualquiera de ellos podría pasar a la segunda vuelta” , dijo Álvaro Henzler, presidente de Transparencia.

Estos resultados, al igual que los de Datum, deberán contrastarse con el conteo oficial de la ONPE, que al cierre de esta nota está al 54.81%.

Conteo rápido de Ipsos coloca a Keiko Fujimori en el primer lugar de las elecciones generales, y un empate técnico por el segundo lugar entre tres candidatos. Foto: IPSOS / Transparencia

¿Cómo votaron las regiones?

Keiko Fujimori obtuvo 17.8% de los votos en Lima Metropolitana y en regiones, 16.8%; mientras que Roberto Sánchez logró 3% en la capital y 17.1% en el resto del país.

En tanto, López Aliaga captó 19.9% de los votos en Lima Metropolitana y 7% en el interior; y Jorge Nieto, 15.1% y 8.5% en sendos espacios, respectivamente.

Desde Transparencia lamentaron los desperfectos logísticos de la ONPE que produjeron la extensión irregular de la votación hasta este lunes 13 de abril.

¿Cómo realizó Ipsos el conteo rápido?

Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, aseguró que el conteo rápido integral realizado en alianza con Ipsos proviene de la observación directa de sus observadores, específicamente, de 983 mesas del territorio nacional.

“En cada una de estas mesas los observadores registraron de forma sistemática desde la instalación de las mesas hasta el escrutinio”, mencionó.

Henzler enfatizó que también se tomó nota sobre las incidencias y buenas prácticas, para luego “documentar los resultados” de las actas oficiales enviadas al ONPE.