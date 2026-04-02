Marzo cerró con un salto importante de la inversión pública. En dicho mes, los tres niveles de gobierno del Perú, es decir, ministerios, regiones y municipalidades, ejecutaron S/ 5,119.1 millones para sus obras, un incremento de 17.6% respecto a similar mes del año pasado. Gestión te cuenta los detalles.

Inversión pública a marzo 2026. Fuente: Transparencia Económica del MEF:

Ministerios, regiones y distritos: así invirtieron

Tras ocho meses de caída continua, la inversión del Gobierno nacional, conformado sobre todo por ministerios, logró crecer. El mes pasado se invirtió S/ 2,208.9 millones, 11.8% más que en marzo del 2025, según data de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pero, esto no fue trasversal a todos.

Las cinco carteras con más presupuesto público para proyectos este año son: Transportes y Comunicaciones; Educación; Presidencia de Consejo de Ministros; Salud; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Agrario y de Riego.

Si solo se toma a este grupo de cinco, Educación registró un retroceso. En marzo, devengó S/ 162.2 millones, una caída de 52% comparado con los S/ 338.8 millones de similar mes del año pasado.

Sin embargo, los demás sectores crecieron, siendo el más dinámico Vivienda, Construcción y Saneamiento (83%), seguido de Salud (45%), PCM (23%), Agrario y de Riego (12%) y Transportes y Comunicaciones (9%).

En marzo, Educación devengó S/ 162.2 millones.(Foto: GEC)

A nivel subnacional, también hubo incrementos. El conjunto de distritos y provincias ejecutaron S/ 1,634.4 millones en marzo, 17.3% más que similar mes del 2025. Y, en el caso de las regiones, invirtieron S/ 1,275.8 millones, por encima de los S/ 983.7 millones del tercer mes del año pasado.

Estos resultados, sobre todo a nivel regional y municipal, podrían explicarse porque el 2026 es el último año de gestión de las actuales autoridades en el país, lo que las lleva a gastar más por el cierre de su periodo.

Con lo mencionado, en el primer trimestre del año, los tres niveles de gobierno ejecutaron S/ 11,630.5 millones, una expansión de 3.4%. Con ello, se inicia con buen pie el 2026, tras un último trimestre del 2025 donde la inversión pública creció solo 0.3% entre octubre y diciembre del año pasado (a S/ 20,582.9 millones).

Avance a marzo: ¿cuánto gastaron del monto que tienen asignado?

Si dividiéramos el año en cuatro partes iguales, en cada una de ellas se tendría que ejecutar el 25% del presupuesto asignado para proyectos. Aunque esto no se da en la realidad, pues la inversión se concentra sobre todo hacia los últimos meses de cada año, vale la pena revisar cómo inició el 2026.

Al primer trimestre, los tres niveles de gobierno ya invirtieron S/ 11,630.5 millones de los S/ 59,183.9 millones asignados, hasta ahora, para obras. Es decir, ya se devengó casi el 20%.

Quién va más rápido en esta “carrera” es el Gobierno nacional que ya invirtió el 23% de los S/ 21,403.1 millones que obras.

Todo ello va en línea con lo que ya en Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) había adelantado: para este año ajustó su proyección para el sector Construcción de 2.5% a 6%.

Además, en octubre 2025 - enero 2026, el consumo interno de cemento aumentó 12.5%, por encima de lo registrado en los trimestres anteriores. Y, solo en febrero, con data adelanta, el BCRP compartió que este indicador aumentó 11.55%.