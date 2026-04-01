Frente a estas contigencias, ya desde el gobierno de José Jerí se anunció un crédito suplementario que, tras la asunción de Balcázar, se mantiene como promesa para reactivar obras. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Frente a estas contigencias, ya desde el gobierno de José Jerí se anunció un crédito suplementario que, tras la asunción de Balcázar, se mantiene como promesa para reactivar obras. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Luego de 2 meses de incertidumbre, el Gobierno retrocedió en su intento de decirle adiós al “asesor” a cargo de la Nueva Carretera Central (NCC) y los accesos definitivos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH): Vía Expresa Santa Rosa (VESR) y Puente Santa Rosa (PSR). Pero las consecuencias de ello no se harán esperar.

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