Gestión pudo conocer, por fuentes cercanas al proyecto, que, de cara al próximo paso de la NCC, se anticipa un sobrecosto, a pesar del optimismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La razón sería el elevado riesgo que representa hoy firmar un contrato con el Estado peruano, que acusó a Egis de corrupción (en el extranjero) -empresa francesa detrás de PMO Vías junto a su socia Setec-, pero luego cambió de opinión y decidió que siga a cargo de los proyectos.

Allí no se limitaría el impacto. El dudoso mensaje que mandó al mercado el MTC, a través de Provías Nacional, habría motivado que la VESR quedé en suspenso, hasta nuevo aviso.

Riesgo mayor para el túnel Pariachi

Presionado por una interpelación del Congreso de la República, el pasado 19 de marzo el ministro de Transportes, Aldo Prieto, anunció que PMO Vías, conformado por Egis y Setec, se mantendría como el encargado de hacer realidad los 3 proyectos emblemáticos.

Como reportó Gestión, Provías Nacional activó la cláusula anticorrupción para retirar a Egis del país en febrero. Esto luego de verificar que la sociedad Egis Avia, integrante del grupo económico Egis, reconoció haber cometido actos de corrupción en el extranjero, en un caso no vinculado al Perú.

Pero ante la protesta social que se despertó en Junín, zona clave para la NCC, el Gobierno retrocedió en esta decisión, inició el trato directo, y propuso como solución una adenda. Este acuerdo, hoy en borrador, podría firmarse en las próximas semanas y busca elevar los estándares de transparencia en el manejo de PMO Vías, obligando al dúo Egis-Setec -contaron las fuentes a este diario- a obtener ISO anticorrupción, a pesar de que individualmente ya cuentan con esta acreditación.

Lo otro que adelantó Prieto fue que el compromiso del Gobierno de José María Balcázar es firmar en julio el contrato para la ejecución del túnel Pariachi, el primer componente de la NCC que se haría realidad. En declaraciones recientes a Andina, el ministro precisó que asignarán S/ 600 millones este año para concretarlo, pero que su costo total superaría los S/ 2,500 millones.

Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto aseguran que en estos valores serían más altos. Debido a los hechos recientes en torno a la NCC, que revelaron a un Estado peruano que un día quiere resolver un contrato con una acusación severa, pero luego retrocede, se esperaría que las ofertas de los potenciales postores sean entre 10% a 15% más alta, por el “factor riesgo” que representa firmar con el Perú hoy. La procura, según planteó Prieto, iniciaría en mayo.

Por este mismo motivo, sumado a los costos de materiales y la inflación, toda la NCC también elevaría su costo final. Hoy el MTC habla de S/ 24 mil millones, pero esta cifra fue estimada con precios de marzo del 2023, señalaron fuentes con conocimiento de ese cálculo. Las mismas agregaron, en los oficios y estudios que Provías Nacional le aprobó a PMO Vías, se precisa que, en realidad, la NCC podría demandar realmente S/ 30 mil millones al Perú. Aparte, aunque se planteó que sea en 2035, se alargaría el final de la obra.

Según Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, existen mecanismos para que los inversionistas eviten subir el valor de sus ofertas, pero sin duda los hechos recientes elevan sus dudas.

“Hay factores que pueden mitigar el riesgo político, como el esquema de licitación y la frecuencia de pagos (...) Pero la situación actual sin duda encarece los proyectos porque alguna prima de riesgo se incluirá ante estas idas y vueltas”, consideró.

Para César Candela, vicepresidente ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), lamentó que la pésima comunicación y manejo del Gobierno actual vaya a generar contingencias mayores para las arcas del Estado.

“Por un lado no puedes ofrecer un país con estabilidad jurídica y económica, pero por el otro resolver contratos sin conversar primero con las partes (...) Solo ese error de comunicación nos podría pasar las primeras facturas. Es lamentable, lo pagaremos todos los peruanos”, criticó.

Vía Expresa y Puente Santa Rosa en rumbos distintos

Respecto a las dos obras vinculadas al AIJCH, Gestión pudo conocer que el PSR ya inició ejecución, pero que PMO Vías no habría recibido autorización del MTC para darle mayor difusión a la noticia, aparte de lo compartido en sus redes sociales, con la intención de evitar mayores críticas en medio de la coyuntura electoral. Con el mismo argumento PMO Vías descartó comentar para esta nota y el MTC no dio mayores detalles al cierre de edición.

Por ahora, Gestión pudo conocer que se han instalado piezómetros, herramientas que permiten medir el nivel del agua subterránea en la zona del proyecto para luego elaborar los estudios hidrobiológicos. De no encontrar problemas mayores, el PSR debería estar totalmente operativo en 2028. Quien está a cargo del puente es Consorcio Puente Chalaco (Sacyr y Aecon). De acuerdo con la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el acuerdo se cerró el pasado 12 de diciembre por S/ 615.7 millones en total.

Y este hecho habría frenado la VESR. De acuerdo con las fuentes consultadas, el MTC habría decidido posponer la firma de su contrato hasta el próximo gobierno, a pesar de que el documento está hace meses listo en Provías Nacional. Esto se debería a que, ante las dificultades actuales por conseguir los S/ 600 millones para el túnel Pariachi, no quieren abrirse otro frente fiscal en torno a la VESR.

La “excusa” oficial sería una cuestión legal: Consorcio Puente Chalaco fue contratada para la “ejecución del diseño y construcción del PSR”, pero como parte de la VESR, bajo la figura de un “componente”, según la Consulta Amigable del MEF. En otras palabras tiene una pieza, no todo el proyecto.

Un crédito

Frente a estas contingencias, ya desde el Gobierno de José Jerí se anunció un crédito suplementario que, tras la asunción de Balcázar, se mantiene como promesa para reactivar obras, incluido el presupuesto para el túnel Pariachi de la NCC. Sin novedades por ahora de ello, es bueno recordar que el presidente adelantó, solo días después de asumir el cargo, que no descartaba endeudar al país a otro nivel para honrar este anuncio.

“Habría que reunirme con los técnicos porque es una línea fundamental que tenemos que atender. Si no hay plata veremos algún crédito internacional, pero tenemos que trabajar ya porque los créditos suplementarios no son suficientes a veces”, comentó en RPP el 19 de febrero.

El viernes 20 de febrero, el presidente José Balcázar, sostuvo una reunión con gobernadores regionales y alcaldes sobre el proyecto de la Nueva Carretera Central "Daniel Alcides Carrión". En la cita participó Denisse Miralles, que luego fue premier de Bálcazar; y Aldo Prieto, que se mantuvo en el MTC. (Foto: Palacio de Gobierno).

Frente a ello, Candela cuestionó que este Gobierno no busque dar una solución veloz al asunto y que los candidatos no se pronuncien al respecto. “Preocupa que se aproveche la campaña electoral para dejar ‘cajas de Pandora’ para el próximo gobierno y que ningún candidato aborde esto. Hace poco la Línea 3 del Metro de Lima ha sido retirada del Plan Nacional de Infraestructura también, por ejemplo, y nadie dice nada”, recalcó.

Cárdenas agregó que, ante la indecisión y demora, se está arriesgando la credibilidad del mensaje de siempre: que la economía va bien, más allá de quién ocupe Palacio. “Se ha dicho mucho que lo político va separado de lo económico, pero esta es una muestra que la rotación de autoridades tiene un efecto clarísimo. La poca predictibilidad hace que algunos inversionistas que podríamos atraer, ya no vengan y busquen otros países con más garantías”, planteó.