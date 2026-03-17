El ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, se pronunció luego de que el gobierno decidiera anular el acuerdo del “asesor” detrás del Puente Santa Rosa y Vía Expresa Santa Rosa, los accesos definitivos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH).

En entrevista con Canal N, el ex ministro manifestó sobre este asunto, que también afecta a la Nueva Carretera Central (NCC), que la demora en resolver el diálogo con el Estado francés pone en riesgo que el Puente Santa Rosa retrase el cierre de sus obras.

“Es importante que el MTC aclare de una vez la situación del proyecto. Debía iniciar en enero de este año y culminar en mayo del 2027. Ya lo estamos moviendo dos meses y medio”, advirtió.

LEA TAMBIÉN: Contraloría alerta riesgo de proyecto Vía Expresa Santa Rosa por falta de recursos

Pérez Reyes recordó que, previo a su llegada al MTC en septiembre del 2023, la buena pro para el Puente Santa Rosa se había declarado desierta cuatro vez. Ese fue el motivo por el que, ante la inauguración del nuevo AIJCH, apostaron por instalar puentes modulares.

De acuerdo al ex funcionario, esta infraestructura, a nivel de diseño, no es provisional: tiene 4 pilares de 1.5 metros de diámetro por 25 metros de profundidad. Aseguró que una vez este listo, se volverá un segundo acceso al aeropuerto, tal como contempló su gestión al autorizar la construcción de los puentes modulares.

“Cuando esté operativo el Puente Santa Rosa, se modificarían y se haría otro puente de concreto, de tal forma que tengamos dos accesos: el actual, con un puente definitivo, y que daría el Puente Santa Rosa”, indicó.

Raúl Pérez Reyes fue ministro de la Producción, de Transportes y Comunicaciones; y de Economía y Finanzas, durante el gobierno de Dina Boluarte. (Imagen: Andina).

El también ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijo no entender porque Provías Nacional resolvió el acuerdo con Egis utilizando la cláusula anticorrupción. De acuerdo a Pérez Reyes, en su gestión se determinó que las acusaciones no eran suficientes para anular el contrato.

“Ha sido una decisión extraña (...) Se hizo una evaluación legal que determinó que no le aplicaba al contrato porque era un problema de una empresa vinculada a Egis en Asia”, recalcó.

Agregó también que, bajo el acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia, Egis cumplía el rol de “asesor”, que fue lo que cuestionó Provías Nacional. Reveló que ya existe un consorcio de empresas españolas que se adjudicó la construcción del Puente Santa Rosa, que costaría alrededor de S/ 500 millones. Su expectativa es que el gobierno decida continuar la obra con esta firma.