El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que los contratos de construcción de los puentes de Santa Rosa y la Carretera Central continúan vigentes. (Imagen: Andina).
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que los contratos de construcción de los puentes de Santa Rosa y la Carretera Central continúan vigentes. (Imagen: Andina).
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En entrevista con Canal N, el ex ministro manifestó sobre este asunto, que también afecta a la Nueva Carretera Central (NCC), que la demora en resolver el diálogo con el Estado francés pone en riesgo que el Puente Santa Rosa retrase el cierre de sus obras.

“Es importante que el MTC aclare de una vez la situación del proyecto. Debía iniciar en enero de este año y culminar en mayo del 2027. Ya lo estamos moviendo dos meses y medio”, advirtió.

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De acuerdo al ex funcionario, esta infraestructura, a nivel de diseño, no es provisional: tiene 4 pilares de 1.5 metros de diámetro por 25 metros de profundidad. Aseguró que una vez este listo, se volverá un segundo acceso al aeropuerto, tal como contempló su gestión al autorizar la construcción de los puentes modulares.

“Cuando esté operativo el Puente Santa Rosa, se modificarían y se haría otro puente de concreto, de tal forma que tengamos dos accesos: el actual, con un puente definitivo, y que daría el Puente Santa Rosa”, indicó.

Raúl Pérez Reyes fue ministro de la Producción, de Transportes y Comunicaciones; y de Economía y Finanzas, durante el gobierno de Dina Boluarte. (Imagen: Andina).
Raúl Pérez Reyes fue ministro de la Producción, de Transportes y Comunicaciones; y de Economía y Finanzas, durante el gobierno de Dina Boluarte. (Imagen: Andina).

El también ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijo no entender porque Provías Nacional resolvió el acuerdo con Egis utilizando la cláusula anticorrupción. De acuerdo a Pérez Reyes, en su gestión se determinó que las acusaciones no eran suficientes para anular el contrato.

“Ha sido una decisión extraña (...) Se hizo una evaluación legal que determinó que no le aplicaba al contrato porque era un problema de una empresa vinculada a Egis en Asia”, recalcó.

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