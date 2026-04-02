El contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, anunció el inicio de un servicio de control preventivo orientado a destrabar y reactivar la obra paralizada del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de educación secundaria del Colegio Politécnico Nacional del Santa”, en Chimbote. La intervención busca impulsar la culminación de una infraestructura educativa clave, actualmente inconclusa, que afecta directamente a más de 350 estudiantes.

La obra, cuya culminación estaba prevista para el 25 de junio del presente año, fue reprogramada hasta el 27 de setiembre tras sucesivas ampliaciones de plazo. Sin embargo, el contrato de ejecución fue resuelto tanto por la Sub Región Pacífico del Gobierno Regional de Áncash como por el consorcio contratista, situación que profundizó su paralización. A diciembre de 2025, el proyecto registraba un avance físico de apenas 22%, por debajo del 29.63% programado.

La ejecución de la obra se inició sin un estudio de suelos adecuado, lo que derivó en el desarrollo parcial de la cimentación con pilones y, finalmente, en su paralización. Así lo informó la autoridad, en el marco del operativo de control multisectorial y territorial que se ejecuta en la región, tras precisar que el monto contractual de la obra bordea los 52 millones de soles. “El contrato fue resuelto el 13 de marzo e inmediatamente después, de manera proactiva, nos hemos acreditado con un control preventivo para ver cómo se reactiva la obra”, puntualizó el contralor.

Obras paralizadas

A enero último, la región de Áncash registra 182 obras públicas paralizadas, con un costo actualizado que supera los S/ 1.7 mil millones y un saldo pendiente de ejecución de S/ 899.4 millones, lo que refleja la dimensión de la problemática en la gestión de la inversión pública.

Frente a este escenario, la Contraloría General ha asumido el compromiso de ejecutar 10 servicios de control preventivo hasta fin de año; de ellos, dos ya fueron concluidos y, actualmente, se realiza el seguimiento para asegurar la implementación de las recomendaciones formuladas.

Hospitales de Casma y Huarmey

La comisión de control del sector salud supervisó los hospitales de apoyo de las provincias de Casma y Huarmey, donde se advirtieron múltiples deficiencias relacionadas con el equipamiento médico, así como limitaciones en las áreas de emergencia y cirugía, además de hacinamiento e inadecuadas condiciones de almacenamiento de medicamentos en farmacia.

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En el hospital de Casma, se alertó que de las dos salas de operaciones disponibles solo una se encuentra operativa debido a la falta de implementación, a lo que se suma la restricción en el horario de atención. Asimismo, se identificó la falta de personal, fugas en el sistema de evaporación del aire acondicionado en el área de rayos X y la inoperatividad de la unidad dental.

Por su parte, en el hospital de Huarmey se detectaron equipos inoperativos, como la cialítica en la sala de parto. En el área de emergencia se observó la ausencia de un ambiente exclusivo para triaje, así como la carencia de un monitor multiparámetro en el área de trauma shock. Durante el operativo también se advirtió la ausencia de parte del personal, que se encontraba fuera del establecimiento por capacitación, lo que restringía la atención en el centro quirúrgico.

La comisión de control de la Subgerencia de Megaproyectos inspeccionó los trabajos que ejecuta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en el río Lacramarca. Foto: Contraloría.

Infraestructura y prevención

Asimismo, la comisión de control de la Subgerencia de Megaproyectos inspeccionó los trabajos que ejecuta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en el río Lacramarca, como parte del servicio de protección de riberas frente al riesgo de inundaciones, en salvaguarda de 58 comunidades ubicadas en los distritos de Macate, Cáceres del Perú y Chimbote, en la provincia del Santa.

Asimismo, se verificó la calidad de las infraestructuras educativas ejecutadas por ANIN en los colegios N.° 88229 San Juan y N.° 88032 San Pedro Apóstol, en Chimbote, así como en las instituciones educativas N.° 037999 de Villa María y la N.° 1563 Cristo Rey Amigo de los Niños, en Nuevo Chimbote. Estas obras fueron entregadas a la UGEL Santa entre 2023 y 2024, en el marco del Paquete 8 de la cartera Educación bajo la modalidad de contrato de Estado a Estado.