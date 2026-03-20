La Contraloría General de la República advirtió la ejecución de trabajos en una obra de iluminación pública en el distrito de San Isidro, pese a que esta se encuentra formalmente suspendida desde el pasado 6 de febrero de 2026.

Se trata del proyecto “Adquisición de luminarias en el sector 5”, impulsado por la municipalidad distrital con una inversión superior a los S/ 6 millones y un plazo de ejecución de 150 días calendario.

Durante una intervención realizada el jueves 19 de marzo, la comisión de control detectó la presencia de personal del contratista realizando labores en campo.

Foto: Contraloría

Esta situación, según el organismo, podría permitir a la empresa nivelar retrasos acumulados y evitar la aplicación de penalidades contractuales, pese a que la obra no debería registrar actividad alguna mientras dure la suspensión.

Asimismo, el ente de control identificó posibles inconsistencias entre el avance valorizado y lo efectivamente ejecutado. De acuerdo con la información oficial, el proyecto presenta un avance físico acumulado del 55 %, lo que equivale a más de S/ 3.3 millones ya desembolsados. Sin embargo, la verificación en campo evidenció que algunos trabajos no corresponderían a lo reportado como ejecutado.

La Contraloría informó que continuará con el seguimiento del caso, con el objetivo de que la entidad edil adopte las medidas correctivas necesarias. El proyecto busca mejorar la iluminación pública y reforzar la seguridad de vecinos y transeúntes en una de las zonas más transitadas del distrito.