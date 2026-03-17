Durante una auditoría de cumplimiento, la Contraloría General identificó a cerca de 70 servidores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que tramitaron irregularmente más de 700 Documentos Nacional de Identidad (DNI), a pesar de que los beneficiarios no acreditaron haber realizado el pago para obtener el nuevo documento o no reunían los requisitos para acceder al beneficio de la gratuidad por pertenecer a sectores vulnerables. Los hechos ocurrieron en el periodo 2023 y 2024.

De acuerdo con el informe de control N° 001-2026-2-0646-AC, servidores de la Dirección de Servicios Registrales (DSR) registraron en el sistema informático de la entidad (Sistema Integrado Operativo, SIO) 436 trámites para emitir el DNI, sin acreditar un requisito indispensable como es el pago del derecho administrativo exigido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Para ello, en las “opciones de pago” del sistema, los trabajadores consignaban la alternativa “pérdida”, como si se les hubiera extraviado la constancia de pago para procesar el DNI, que generaba que en el campo “recibo de banco” se autocomplete con números cero (0), valor que indicaba que el trámite consultado no se encontraba vinculado a ningún recibo de pago. De esta manera, se evitaba que el sistema solicitara vincular un recibo de pago para la aceptación del trámite, alega el órgano de control.

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Utilizando esta modalidad, los servidores del Reniec gestionaron DNI para ellos mismos, sus compañeros de trabajo y/o terceros. La mayoría de estos casos se registraron en la Oficina Descentralizada del distrito de San Pablo en Loreto y la Oficina Registral (OR) Lurín en Lima, detalla Contraloría.

En la OR Lurín, por ejemplo, se realizaron cuatro trámites de DNI para un mismo trabajador del Reniec. En menos de cinco meses, tres servidores utilizaron sus accesos al SIO a favor de un compañero de oficina, quien, en ninguno de estos casos, acreditó el pago del derecho administrativo requerido en el TUPA.

Los trámites registrados en el sistema SIO fueron revisados y aprobados por el personal de la Subdirección de Procesamiento de Identificación (SDPI), sin advertir la falta de pago de las tasas administrativas que pueden ascender hasta a S/ 41 (por cambio de DNI menor a mayor de edad, cambio de DNI menor a DNI de 17 años o renovación por rectificación de imágenes y datos).

Cabe mencionar que, en abril del 2024, el Reniec prohibió a nivel nacional utilizar la opción “pérdida” de documento de pago en el sistema SIO para efectuar trámite alguno, decisión que fue reiterada en junio del mismo año. Sin embargo, se registraron 97 trámites de DNI con posterioridad a dichas comunicaciones vulnerando los controles establecidos por la entidad.

Durante el periodo evaluado, el Reniec atendió 1,816 trámites para mayores de edad consignando la opción “pérdidas”, sin que los respectivos recibos de pago fueran registrados como “utilizados” en el sistema, situación que genera el riesgo de que los ciudadanos que efectuaron el pago utilicen un mismo recibo para sustentar un segundo trámite de DNI o soliciten y obtengan devoluciones de las tasas pagadas, pese a que se procesó el trámite de DNI.

Uso indebido o no sustentado de la gratuidad de DNI

Los auditores también detectaron 266 casos de uso indebido o no sustentado de la gratuidad de DNI para sectores vulnerables, donde se beneficiaron a trabajadores del Reniec y/o terceros incumpliendo las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa interna.

A pesar de que carecían de documentos que acreditaran la vulnerabilidad, los trabajadores del Reniec registraron en el sistema SIO los trámites de DNI para sí mismos, sus compañeros y/o terceros amparándose en diferentes resoluciones jefaturales que permitían la gratuidad del trámite, en forma excepcional y temporal, a personas con discapacidad, afectados por desastres naturales o siniestros, adultos mayores de 60 años, personas en situación de pobreza y extrema pobreza, entre otros.

Por ejemplo, dos trabajadores de la Oficina Registral (OR) Chosica utilizaron sus accesos al sistema SIO y registraron trámites de DNI para sus compañeros de oficina utilizando la opción de “gratuidad”, sin adjuntar los documentos que acrediten que eran afectados por desastres naturales o siniestro. Otro servidor de la OR Huancayo (Junín) también registró el mismo trámite en beneficio propio, sin sustento.

A su vez, se han identificado deficiencias en el registro y sustento de los trámites de DNI realizados bajo la modalidad de gratuidad por discapacidad. En este caso, en el sistema SIO no se registraron los documentos que acreditan la discapacidad del ciudadano (como el carné del Conadis), a pesar de que estos obran físicamente en las fichas registrales físicas; o no se ha dejado evidencia documental del sustento ni en el sistema ni en el archivo físico, pese a que el ciudadano sí tiene condición de discapacidad.