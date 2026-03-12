La Defensoría de Pueblo dirigió este martes una supervisión inopinada en diversas sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ubicadas en Lima y Callao, que tuvo como objetivo verificar las acciones que viene adoptando dicha entidad frente a las largas colas que se observan diariamente en los exteriores de sus locales, debido principalmente a la necesidad de renovar y recoger el documento de identidad ante la proximidad de las elecciones generales.

La supervisión se desarrolló en cuatro locales ubicados en los distritos de San Borja, Lima Cercado, Callao y Ventanilla, en los que se pudo verificar que el aforo reducido es uno de los puntos en común, lo que se convierte en una situación crítica si se tiene en cuenta la diferencia respecto de la gran demanda que se presenta en estos días y contrasta, además, con la cantidad de atenciones diarias. Así por ejemplo, en la sede San Borja, el aforo del local es de solo 122 personas, mientras que el promedio diario de atenciones en febrero fue de 1,900 y en la fila de espera ubicada en las afueras del local había alrededor de 600 personas al momento de la supervisión.

En lo que respecta a los horarios de atención extendidos, únicamente el local de Lima Cercado, ubicado en la avenida Nicolás de Piérola, contaba con horarios de atención los días sábado. Si bien en los locales de San Borja y Callao se informó que implementarán dicho horario en los próximos días, la adopción oportuna de medidas de este tipo resulta importante para mitigar el perjuicio a la salud que origina la exposición prolongada al sol.

Además, algunas oficinas registrales usan de manera indistinta los denominados “tickets limitados”, a través de los cuales se determina una cantidad fija de atenciones diarias. En San Borja se otorgan 1,400 y en Ventanilla, 160, generándose efectos adversos pues dicha práctica no está formalizada por Reniec, indicó la Defensoría.

La Defensoría de Pueblo dirigió este martes una supervisión inopinada en diversas sedes del Reniec). Foto: Defensoría.

Entre otros hallazgos, señaló que se pudo advertir también que ninguna de las sedes inspeccionadas cuenta con algún tipo de panel informativo sobre los tiempos de espera en la atención. “La situación se agrava debido a que en los cuatro locales supervisados se pudo advertir la presencia de personas vulnerables, como adultos mayores y niños, en las colas generales, pese a que se contaba con colas preferenciales”, anotó.

Finalmente, en las oficinas registrales de San Borja y Callao no se ha previsto la colocación temporal de elementos móviles suficientes para generar sombra.

En contraste, en las afueras de la oficina de Ventanilla la municipalidad distrital ha colocado algunos toldos; mientras que en el local de Lima Cercado se informó que la Municipalidad Metropolitana de Lima no habría autorizado la colación de tales elementos al tratarse del centro histórico.

"Con base a estos resultados, la Defensoría del Pueblo solicita implementar mejoras urgentes en los procesos a cargo de Reniec que, indefectiblemente, incluyan la coordinación con las municipalidades para iniciar acciones similares a la de Ventanilla, así como colocar paneles informativos sobre los tiempos de atención y recomendaciones a la población", señaló la Defensoría.

“Asimismo, exigimos a Reniec garantizar el trato preferente ordenado por la Ley 27408 en favor de las mujeres embarazadas, niñas, niños y personas adultas mayores y con discapacidad, quienes están exonerados de turnos o cualquier otro mecanismo de espera”, expresó.