Aunque el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ya no emite el Documento Nacional de Identidad (DNI) azul desde el año pasado, este documento sigue siendo válido si aún se encuentra vigente. Sin embargo, ante un DNI azul vencido, los ciudadanos deben migrar al DNI electrónico 2026 mediante el trámite vía web de Reniec.

Es importante precisar que el cambio al DNI electrónico solo corresponde cuando el DNI azul se encuentra vencido. Reniec exhorta a los ciudadanos y a las entidades públicas y privadas a no exigir el cambio de DNI si el documento aún está vigente. Por ejemplo, si una persona cuenta con un DNI azul cuya fecha de caducidad es el 12/12/2028, no está obligada a renovarlo, ya que este mantiene plena validez legal. Del mismo modo, los DNI que consignan la indicación “no caduca” continúan siendo válidos y no requieren ser reemplazados por un DNI electrónico.

¿Cómo cambiar el DNI azul al electrónico desde casa?

Los ciudadanos mayores de edad que deseen migrar del DNI azul al DNI Electrónico (DNIe) deben de realizar lo siguiente:

• Pagar: Realizar el pago de S/ 30.00 por medio de Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe. Este costo promocional estará vigente hasta las Elecciones 2026, después regresará al costo de S/ 41.00. El comprobante de pago debe de ser guardado.

• Realizar el trámite en línea: Se debe descargar la aplicación DNI Biofacial para validar la identidad. En esa app, el ciudadano debe tomarse una fotografía (sin lentes, gorras, prendas claras, fondo blanco).

• Evita el rechazo de tu foto: Algunos trámites online son observados porque la foto de la app DNI Biofacial sale oscura o con sombras. El truco: No te tomes la foto con luz artificial; busca una ventana con luz de día de frente. Si usas lentes, quítatelos, aunque los uses siempre; el aplicativo de Reniec necesita ver tus ojos despejados.

• Renovación del DNI: Luego de ello, debe ingresar aquí para realizar la renovación de DNI. Seguir los pasos, ingresar sus datos personales y elegir la agencia de recojo.

Recoger el DNI electrónico: Para hacerlo deberá primero consultar el estado del trámite aquí. Cuando en la página se muestre el estado del trámite al 100 % y se informe que está “en agencia”, el ciudadano podrá acudir a la oficina que eligió para recoger.

Beneficios del DNI electrónico

El DNI electrónico (DNIe) ofrece mayores estándares de seguridad, debido a que incorpora un chip criptográfico y 64 elementos de control que lo hacen infalsificable. Una de sus ventajas es la firma electrónica con validez legal, que permite la suscripción de documentos digitales desde cualquier lugar. Además, su fabricación en policarbonato de alta resistencia y la inclusión de un código QR facilitan la validación de la identidad en servicios públicos y privados.

Se puede ahorrar S/11 al realizar la migración al DNI electrónico vía Reniec online.| Foto: Andina

¿Puedo votar en las Elecciones 2026 con DNI azul vigente?

Sí, los peruanos pueden utilizar el DNI azul vigente para votar en las Elecciones 2026. Sin embargo, si el documento se encuentra vencido, deberán realizar el trámite de renovación para obtener el DNI electrónico.

Por su parte, los adultos mayores que cuentan con DNI azul con la indicación “no caduca” en la fecha de vencimiento deben tener en cuenta que este documento mantienen su validez y, por lo tanto, les permite participar en las Elecciones 2026 y en cualquier otro proceso electoral.