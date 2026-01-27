Los peruanos que realizaron los trámites que ofrece el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) relacionados al duplicado o renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) pueden revisar si este ya fue impreso y si se encuentra listo para su recojo.

Para recoger el DNI, los usuarios deben de consultar el estado de trámite en la página web de Reniec, y verificar los horarios de atención de la oficina que seleccionaron. A continuación, se detallan los pasos a seguir para conocer el estado del trámite de DNI.

¿Cómo saber si ya puedo recoger el DNI?

Los ciudadanos que deseen saber cuál es el estado del trámite de su DNI deben de seguir estos pasos:

Ingresar al siguiente enlace.

Seleccionar la opción “Consulta por: Documento Nacional de Identificación – DNI” o “Consulta por Número de Solicitud”.

Colocar el número del DNI o número de solicitud.

Hacer clic en consultar.

El sistema mostrará el nombre completo del ciudadano que solicitó el trámite, el número de su DNI, la fecha en la que realizó la gestión y la oficina donde realizó el trámite o que seleccionó vía web para el recojo del documento. Asimismo, informará si este se encuentra en proceso de impresión o si ya está listo para su recojo.

Reniec: estos son los estados del trámite de DNI

La plataforma de Reniec muestra los diferentes estados en el que se encuentra el trámite de DNI:

Iniciado : el trámite fue registrado recientemente.

: el trámite fue registrado recientemente. En proceso : el trámite avanza por distintas etapas, del 1 al 6, y va mostrando el porcentaje de avance, según la fase.

: el trámite avanza por distintas etapas, del 1 al 6, y va mostrando el porcentaje de avance, según la fase. En Agencia : el proceso se completó al 100% y el DNI ya se encuentra en el Centro de Atención del Reniec

: el proceso se completó al 100% y el DNI ya se encuentra en el Centro de Atención del Reniec Observado : el trámite presenta alguna observación. En este caso, el ciudadano debe de comunicarse por medio de la asistente virtual por WhatsApp, al número 990182569, o llamar a los teléfonos (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.

: el trámite presenta alguna observación. En este caso, el ciudadano debe de comunicarse por medio de la asistente virtual por WhatsApp, al número 990182569, o llamar a los teléfonos (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900. Entregado: el trámite finalizó y el ciudadano ya recogió su DNI.

Horario de oficinas Reniec

Reniec informa cuáles son sus oficinas disponibles en las diferentes regiones del Perú y sus horarios de atención durante enero de 2026 por medio de este enlace.

La entidad registral precisa que el ciudadano debe conocer los turnos de atención de sus sedes antes de acudir y recomienda a los peruanos planificar las gestiones que deseen realizar en relación con el DNI. Asimismo, recuerda que el DNI azul mantiene su validez para trámites y procesos electorales, solo si se encuentra vigente.