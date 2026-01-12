Este mes de enero es una gran oportunidad para aquellas personas que no cuentan con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y que es vital para que todo ciudadano pueda identificarse y realizar diversos trámites en el Perú. En vista que muchos no pueden acceder al nuevo DNI electrónico 3.0 por diversos temas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a través de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS), anunció el inicio de diversas campañas gratuitas para tramitarlo a nivel nacional. En esta nota te explico cómo puedes acceder a este beneficio gratuito desde hoy lunes 12 de enero y que durará algunas semanas más y a quiénes está dirigido. ¡Toma nota a la información!

Esta propuesta busca facilitar el acceso a la identificación oficial a menores de edad, adultos mayores, integrantes de comunidades indígenas, personas en condiciones de pobreza en el país y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. De esta manera, estos grupos podrán tener su documentación vigente y vital para acceder a los servicios públicos en todo el territorio nacional.

Esta campaña del Reniec buscan garantizar el derecho a la identidad de todos los peruanos. (Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos / @reniec_oficial /

Dónde tramitar el DNI electrónico 3.0 gratis desde hoy lunes 12 de enero y hasta cuándo

Reniec anunció denominada “Verano Inclusivo” para ofrecer servicios como inscripciones, renovaciones, duplicados y actualización de datos del DNI electrónico. Aquí los puntos de atención a los que puedes acceder desde hoy hasta finales de enero:

Huánuco / Huánuco / Huánuco: Municipalidad Provincial de Huánuco (jr. General Prado 750)

Fecha de inicio: 12/1/2026

Horario: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Ica / Ica / Ica: Registro Civil (av. San Martín, referencia Mercado Las Palmas)

Fecha de inicio: 12/1/2026

Horario: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

San Borja / Lima / Lima: IIEI 554 Virgen de Lourdes (av. Arqueología 299)

Fecha de inicio: 12/1/2026

Horario: lunes a viernes (9 a. m. - 2 p. m.)

Miraflores / Lima / Lima: Casa Tovar (calle Manuel Tovar 255)

Fecha de inicio: 12/1/2026

Horario: lunes a viernes (9 a. m. - 4 p. m.)

Miraflores / Lima / Lima: Casa de la Mujer (calle José Gálvez 671)

Fecha de inicio: 12/1/2026

Horario: lunes a viernes (9 a. m. - 4 p. m.)

Menores de 18 años están dentro del grupo de beneficiarios con la entrega de DNI electrónico 3.0 gratis. (Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos / @reniec_oficial / Instagram )

¿Quiénes pueden acceder a la campaña de DNI electrónico 3.0 gratis?

A través de la Resolución Jefatural n.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el boletín oficial del Diario El Peruano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita de 470 000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) para todo el 2026.

Esta buena noticia está dirigida exclusivamente a los menores de 0 a 16 años, incluidos los recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema que necesiten actualizar su fotografía. Además, adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad (que acrediten dicha condición de acuerdo con la normativa vigente) también podrán acceder a la rectificación de datos y la renovación del documento de identidad. La resolución también autoriza al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de los procesos electorales 2026. Hay cupos limitados para cada día y los solicitantes deberán tomar sus precauciones.

¿Qué usos darle a mi DNI electrónico?

Desde las redes oficiales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) explican que todo ciudadano puede firmar documentos con validez legal e identificarse en procesos electorales digitales.

Y es que este documento funciona como una identificación segura del ciudadano en el entorno digital, lo que ayuda a una mayor seguridad.

Para su uso hay que tener en cuenta lo siguiente:

Tener los certificados digitales vigentes.

Contar con la clave PIN de tu DNIe.

Si tus certificados ya caducaron o te olvidaste la clave PIN, puedes renovarlos en la plataforma Ciudadano Digital dando clic aquí.