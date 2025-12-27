La norma establece cuatro grupos de atención prioritaria para trámites vinculados al DNI electrónico. Foto: Reniec
La norma establece cuatro grupos de atención prioritaria para trámites vinculados al DNI electrónico. Foto: Reniec
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Reniec informó que se entregará gratis el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNI electrónico) durante todo el 2026.

La medida, oficializada en El Peruano, se dará para garantizar el derecho a la identidad y reducir las brechas de documentación en el país.

Se prevé realizar 470,000 trámites gratuitos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) desde el primer día hábil del 2026.

LEA TAMBIÉN:

De esa manera, los servicios sin costo serán:

  • Procedimientos de inscripción por primera vez
  • Renovación
  • Duplicados
  • Actualización de imagen
  • Rectificación de datos
  • Emisión del DNI electrónico
Trámites para el DNI electrónico gratuito se podrán realizar desde el primer día hábil de enero del 2026. Foto: Andina
Trámites para el DNI electrónico gratuito se podrán realizar desde el primer día hábil de enero del 2026. Foto: Andina

Además, se fijaron cuatro grupos de atención prioritaria:

Grupo 1

  • Menores de 0 a 16 años que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNI electrónico en las Oficinas Registrales Auxiliares.
  • Menores de 0 a 1 año que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNI electrónico en centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales.

Grupo 2

  • Menores de edad en situación de pobreza y pobreza extrema que actualicen fotografía.
  • Mayores de edad que incluya de manera afirmativa su condición de donante de órganos y tejidos, con fines de trasplante o injerto, después de su muerte.

LEA TAMBIÉN:

Grupo 3

  • Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en el marco de los procesos electorales 2026.

Grupo 4

  • Personas con Discapacidad (PCD), mayores y menores de edad, que acrediten su condición de discapacidad conforme a la normativa vigente.

Además, se autoriza también la inscripción gratuita de nacimientos y defunciones en las Oficinas Registrales Auxiliares que operan en los hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) y de EsSalud.

Asimismo, excepcionalmente se podrá realizar la declaración del domicilio del menor mediante declaración jurada otorgada por la madre, cuando este sea distinto al que figura en su DNI.

También la gratuidad para el cambio del lugar de entrega del DNI.

TE PUEDE INTERESAR

Congresista Martínez denuncia ante la JNJ a la jefa del Reniec y exige su destitución
Congreso: presentan proyecto de ley para que no se publiquen datos personales en Reniec
Reniec: JNJ abre investigación a Carmen Velarde por exposición de datos
Caso Reniec: expusieron mis datos, ¿puedo denunciar a la entidad?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.