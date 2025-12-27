El Reniec informó que se entregará gratis el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNI electrónico) durante todo el 2026.

La medida, oficializada en El Peruano, se dará para garantizar el derecho a la identidad y reducir las brechas de documentación en el país.

Se prevé realizar 470,000 trámites gratuitos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) desde el primer día hábil del 2026.

LEA TAMBIÉN:

De esa manera, los servicios sin costo serán:

Procedimientos de inscripción por primera vez

Renovación

Duplicados

Actualización de imagen

Rectificación de datos

Emisión del DNI electrónico

Trámites para el DNI electrónico gratuito se podrán realizar desde el primer día hábil de enero del 2026. Foto: Andina

Además, se fijaron cuatro grupos de atención prioritaria:

Grupo 1

Menores de 0 a 16 años que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNI electrónico en las Oficinas Registrales Auxiliares.

Menores de 0 a 1 año que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNI electrónico en centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales.

Grupo 2

Menores de edad en situación de pobreza y pobreza extrema que actualicen fotografía.

Mayores de edad que incluya de manera afirmativa su condición de donante de órganos y tejidos, con fines de trasplante o injerto, después de su muerte.

LEA TAMBIÉN:

Grupo 3

Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en el marco de los procesos electorales 2026.

Grupo 4

Personas con Discapacidad (PCD), mayores y menores de edad, que acrediten su condición de discapacidad conforme a la normativa vigente.

Además, se autoriza también la inscripción gratuita de nacimientos y defunciones en las Oficinas Registrales Auxiliares que operan en los hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) y de EsSalud.

Asimismo, excepcionalmente se podrá realizar la declaración del domicilio del menor mediante declaración jurada otorgada por la madre, cuando este sea distinto al que figura en su DNI.

También la gratuidad para el cambio del lugar de entrega del DNI.