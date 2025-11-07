Congresista Edwin Martínez pidió a la JNJ destituir a la jefa del Reniec, ya investigada por presunta filtración de datos. Foto: Congreso.
Congresista Edwin Martínez pidió a la JNJ destituir a la jefa del Reniec, ya investigada por presunta filtración de datos. Foto: Congreso.
Redacción Gestión
El presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de millones de ciudadanos en una plataforma digital de la entidad.

En el documento, ingresado el 5 de noviembre, el legislador solicita que se determine la responsabilidad de la funcionaria y se disponga su destitución, conforme al artículo 2, inciso F, de la Ley Orgánica de la JNJ.

Martínez sostiene que , “estando a cargo y dirigiendo directamente las acciones de el Reniec, según sus deberes y funciones, ha dispuesto el quebrantamiento absoluto de la confidencialidad y seguridad de la información personal sensible de más de 27 millones de peruanos, dejándolos completamente expuestos a una infinidad de vulneraciones y atentados contra su seguridad personal”.

Agrega que la situación “se agrava aún más si se toma en cuenta que, en este preciso momento, el país se encuentra atravesando por la crisis de seguridad ciudadana más aguda de toda su historia republicana, estando sus ciudadanos expuestos a una serie de ataques basados en extorsiones y amenazas contra su vida y la de sus familiares”.

Cabe mencionar que la , tras la difusión masiva de datos personales de ciudadanos peruanos contenidos en el Padrón Electoral Inicial, de cara a los comicios generales del 2026.

La denuncia se suma a la investigación que la JNJ mantiene sobre la presunta filtración del padrón electoral inicial. Foto: Andina.
La denuncia se suma a la investigación que la JNJ mantiene sobre la presunta filtración del padrón electoral inicial. Foto: Andina.

Velarde: publicación del padrón inicial cumplió con la ley

La , se presentó este martes ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, presidida por la parlamentaria Ariana Orué Medina (PP), para brindar explicaciones sobre la tras la publicación del padrón inicial.

Durante su intervención, Velarde enfatizó que el padrón electoral todavía no existe, pues se encuentra en proceso de elaboración. “Mucha gente ha hablado de que se ha publicado el padrón electoral. No, señores, el padrón electoral no existe todavía. El padrón electoral está en plena elaboración”, sostuvo.

Velarde aclaró que esta lista no es el padrón electoral, sino un insumo preliminar que, por mandato legal, debe hacerse público durante cinco días. “La norma nos obliga a publicarlo del 27 al 31 de octubre para permitir una veeduría ciudadana. Los ciudadanos pueden presentar reclamos o tachas si encuentran errores en su información o en la de terceros”, señaló.

La recordó que este proceso está regulado por la Ley Orgánica de Elecciones, y que la lista del padrón inicial, donde se pueden detectar casos como personas fallecidas aún registradas, se rige por el artículo 198.

