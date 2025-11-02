La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República citó para mañana a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin, por la presunta exposición de datos personales en el padrón electoral de las elecciones generales de abril del 2026.

La sesión se realizará a partir de las 9:00 a.m., en la Sala 5 del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento.

En la víspera, la presidenta del grupo de trabajo, Ariana Orué, expresó su preocupación por esta noticia, al señalar que se debe salvaguardar la integridad y seguridad de las personas.

En ese sentido, consideró que la transparencia institucional debe ir de la mano con la protección efectiva de los datos personales y la confianza ciudadana.

“La citación busca que Reniec exponga, de manera clara y documentada, las medidas adoptadas y los criterios aplicados para garantizar la seguridad física y digital de la ciudadanía, en concordancia con el marco legal vigente y los más altos estándares de gobernanza de datos”, indicó en un comunicado.

Como se recuerda, el último miércoles el Reniec habilitó la plataforma virtual que permite consultar públicamente la lista del padrón inicial de ciudadanos hábiles para las elecciones venideras; sin embargo, dicha institución recibió varias críticas por exponer datos personales y sensibles de los ciudadanos, como la edad, dirección domiciliaria, huella dactilar y la fotografía de identificación personal.

JNJ ABRE INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó abrir una investigación preliminar contra Velarde Koechlin, a raíz de esta denuncia, informaron fuentes de Gestión.

“En estos casos, tendrá que presentar sus descargos”, informaron las fuentes.

Con la apertura de la investigación preliminar, la JNJ evaluará si la jefa del Reniec incumplió deberes funcionales al supervisar o permitir la publicación de datos que podrían vulnerar los estándares de custodia de información personal.

La investigación analizará si hubo negligencia en los protocolos de seguridad, omisión de controles o una difusión inapropiada de los datos personales de los electores.

