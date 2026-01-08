El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación de sus horarios de atención en 18 oficinas ubicadas en Lima durante enero de 2026, como parte del inicio de la temporada de verano. La medida, vigente desde el martes 6 de enero, busca responder a la mayor demanda de servicios por parte de la ciudadanía.
Con esta disposición, los usuarios podrán efectuar trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), así como recogerlo en las sedes habilitadas. A continuación, se detallan los horarios, oficinas y gestiones disponibles a lo largo del mes.
Horarios de atención y sedes de Reniec habilitadas en enero de 2026
Las siguientes oficinas atenderán de lunes a viernes, de 6:15 a.m. a 7:45 p.m., para el trámite y entrega del DNI:
- OR Miraflores
- OR Independencia
- OR Jesús María
- OR San Martín de Porres
- OR Cercado de Lima
- Agencia Cañete
En tanto, estas sedes funcionarán en el horario de 6:15 a.m. a 4:45 p.m., también para el trámite y entrega del DNI:
- OR Santa Anita
- OR Puente Piedra
- OR Áncash
- OR San Borja
- OR San Juan de Lurigancho
- OR San Juan de Miraflores
- OR Callao
- Agencia Huaral
- Agencia Chancay
- OR Chosica
- OR Barranca
Reniec precisó que, durante las horas de atención ampliada, las oficinas solo brindarán servicios vinculados al DNI. En el horario regular, de 8:45 a.m. a 4:45 p.m., se mantendrá la atención integral, que incluye trámites de registros de identidad y civiles.
Trámites de Reniec en línea y pagos digitales
La entidad recomendó a los ciudadanos optar por los servicios virtuales para evitar aglomeraciones y agilizar los procedimientos. No obstante, reafirmó su compromiso de atender los requerimientos tanto de forma presencial como a través de sus plataformas digitales.
Asimismo, Reniec recordó que diversos trámites pueden pagarse mediante Yape. Para ello, el usuario debe generar previamente el ticket en la plataforma de recaudación de la entidad, seleccionar el código del trámite correspondiente y completar el pago desde la opción Yapear servicios > Reniec, ingresando el número de ticket.