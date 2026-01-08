El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación de sus horarios de atención en 18 oficinas ubicadas en Lima durante enero de 2026, como parte del inicio de la temporada de verano . La medida, vigente desde el martes 6 de enero, busca responder a la mayor demanda de servicios por parte de la ciudadanía.

Con esta disposición, los usuarios podrán efectuar trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), así como recogerlo en las sedes habilitadas. A continuación, se detallan los horarios, oficinas y gestiones disponibles a lo largo del mes.

Horarios de atención y sedes de Reniec habilitadas en enero de 2026

Las siguientes oficinas atenderán de lunes a viernes, de 6:15 a.m. a 7:45 p.m., para el trámite y entrega del DNI:

OR Miraflores

OR Independencia

OR Jesús María

OR San Martín de Porres

OR Cercado de Lima

Agencia Cañete

En tanto, estas sedes funcionarán en el horario de 6:15 a.m. a 4:45 p.m., también para el trámite y entrega del DNI:

OR Santa Anita

OR Puente Piedra

OR Áncash

OR San Borja

OR San Juan de Lurigancho

OR San Juan de Miraflores

OR Callao

Agencia Huaral

Agencia Chancay

OR Chosica

OR Barranca

Reniec precisó que, durante las horas de atención ampliada, las oficinas solo brindarán servicios vinculados al DNI. En el horario regular, de 8:45 a.m. a 4:45 p.m., se mantendrá la atención integral, que incluye trámites de registros de identidad y civiles.

Reniec amplió su horario de atención en 18 oficinas de Lima durante enero de 2026 para facilitar los trámites del DNI en la temporada de verano. Foto: Andina.

Trámites de Reniec en línea y pagos digitales

La entidad recomendó a los ciudadanos optar por los servicios virtuales para evitar aglomeraciones y agilizar los procedimientos. No obstante, reafirmó su compromiso de atender los requerimientos tanto de forma presencial como a través de sus plataformas digitales.

Asimismo, Reniec recordó que diversos trámites pueden pagarse mediante Yape. Para ello, el usuario debe generar previamente el ticket en la plataforma de recaudación de la entidad, seleccionar el código del trámite correspondiente y completar el pago desde la opción Yapear servicios > Reniec, ingresando el número de ticket.