Reniec amplió su horario de atención en 18 oficinas de Lima durante enero de 2026 para facilitar los trámites del DNI en la temporada de verano. Foto: Reniec.
Reniec amplió su horario de atención en 18 oficinas de Lima durante enero de 2026 para facilitar los trámites del DNI en la temporada de verano. Foto: Reniec.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El anunció la ampliación de sus horarios de atención en 18 oficinas ubicadas en Lima durante enero de 2026, como parte del inicio de la temporada de verano. La medida, vigente desde el martes 6 de enero, busca responder a la mayor demanda de servicios por parte de la ciudadanía.

Con esta disposición, los usuarios podrán efectuar trámites relacionados con el , así como recogerlo en las sedes habilitadas. A continuación, se detallan los horarios, oficinas y gestiones disponibles a lo largo del mes.

LEA TAMBIÉN: Cómo renovar el DNI de tu hijo para la matrícula escolar 2026: guía práctica

Horarios de atención y sedes de Reniec habilitadas en enero de 2026

Las siguientes oficinas atenderán de lunes a viernes, de 6:15 a.m. a 7:45 p.m., para el trámite y entrega del DNI:

  • OR Miraflores
  • OR Independencia
  • OR Jesús María
  • OR San Martín de Porres
  • OR Cercado de Lima
  • Agencia Cañete

En tanto, estas sedes funcionarán en el horario de 6:15 a.m. a 4:45 p.m., también para el trámite y entrega del DNI:

  • OR Santa Anita
  • OR Puente Piedra
  • OR Áncash
  • OR San Borja
  • OR San Juan de Lurigancho
  • OR San Juan de Miraflores
  • OR Callao
  • Agencia Huaral
  • Agencia Chancay
  • OR Chosica
  • OR Barranca

Reniec precisó que, durante las horas de atención ampliada, las oficinas solo brindarán servicios vinculados al DNI. En el horario regular, de 8:45 a.m. a 4:45 p.m., se mantendrá la atención integral, que incluye trámites de registros de identidad y civiles.

Reniec amplió su horario de atención en 18 oficinas de Lima durante enero de 2026 para facilitar los trámites del DNI en la temporada de verano. Foto: Andina.
Reniec amplió su horario de atención en 18 oficinas de Lima durante enero de 2026 para facilitar los trámites del DNI en la temporada de verano. Foto: Andina.

Trámites de Reniec en línea y pagos digitales

La entidad recomendó a los ciudadanos optar por los servicios virtuales para evitar aglomeraciones y agilizar los procedimientos. No obstante, reafirmó su compromiso de atender los requerimientos tanto de forma presencial como a través de sus plataformas digitales.

LEA TAMBIÉN: DNIe: ¿Qué son los certificados digitales y para qué sirven?

Asimismo, recordó que diversos trámites pueden pagarse mediante Yape. Para ello, el usuario debe generar previamente el ticket en la , seleccionar el código del trámite correspondiente y completar el pago desde la opción Yapear servicios > Reniec, ingresando el número de ticket.

TE PUEDE INTERESAR

Reniec entregará DNI electrónico totalmente gratis en 2026, ¿en qué casos?
Elecciones 2026: amplían plazo de afiliación para postular a cargos regionales y municipales
Cómo renovar el DNI de tu hijo para la matrícula escolar 2026: guía práctica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.