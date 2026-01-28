Ante la amplia demanda de trámites para la obtención del DNI en los primeros meses del año, tramitar el DNI electrónico gratis este 2026 se ha vuelto una gran oportunidad para miles de peruanos que quieren actualizar su documento nacional de identidad y acceder a más trámites digitales con seguridad y rapidez. El también conocido como DNIe permite firmar documentos y hacer gestiones en línea, reduciendo colas y ahorrando tiempo en oficinas físicas. Gracias a las campañas impulsadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), diversos grupos priorizados pueden acceder a este beneficio sin pagar tasas, conviertiéndolo en una herramienta clave para la inclusión digital y el ejercicio de la identidad. Si vives en Perú y aún usas el DNI azul, este puede ser el momento ideal para dar el salto al DNIe.

Además del ahorro económico, el DNIe ofrece una capa extra de confianza al momento de realizar transacciones con el Estado y con empresas privadas por lo que Reniec viene impulsando su uso para que más ciudadanos puedan firmar digitalmente contratos, solicitudes y documentos oficiales desde cualquier lugar. El objetivo es que el DNIe no sea solo un plástico nuevo, sino una llave moderna para las gestiones diarias de la ciudadanía. Si bien todavía coexisten el DNI azul tradicional y el DNIe, la tendencia apunta a que cada vez más gestiones se orienten al uso del documento electrónico, por lo que su obtención será más que necesaria en un futuro próximo.

Reniec amplió su horario de atención en 18 oficinas de Lima durante enero de 2026 para facilitar los trámites del DNI en la temporada de verano. Foto: Reniec.

¿Quiénes acceden al DNI electrónico gratis en 2026?

El DNI electrónico será gratuito principalmente para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, específicamente menores de 0 a 17 años, adultos mayores de 70 años, personas con discapacidad, personas que residen en zonas fronterizas y las comunidades altoandinas en el marco de campañas especiales del Reniec como “Verano inclusivo”. Se indica además que, durante 2026, el Reniec tiene previsto emitir más de 627 mil DNI electrónicos sin costo.

Uno de los principales grupos beneficiados serán los recién nacidos, ya que más de 400,000 bebés obtendrían por primera vez, de manera gratuita, su DNI electrónico 3.0. Este trámite se realizará a través de las oficinas registrales auxiliares, donde se les entregará tanto el acta de nacimiento como el documento de identidad del neonato.

Asimismo, la medida también alcanzará a los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), quienes podrán acceder por primera vez a su documento de identidad electrónico.

PRIMER GRUPO DE BENEFICIARIOS (470,000 DNIe) SEGUNDO GRUPO DE BENEFICIARIOS (470,000 DNIe) Menores de 0 a 16 años que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNIe en las Oficinas Registrales Auxiliares. Personas en situación de pobreza y pobreza extrema mayores y menores de edad que cuenten con la clasificación socioeconómica - SISFOH. Menores de 0 a 1 año que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNIe en centros de atención del RENIEC. Personas adultas mayores a partir de los 60 años en situación de especial vulnerabilidad. Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco de los procesos electorales 2026 Mayores y menores de edad de 0 a 17 años que figuren incluidos en la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS) a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y Buques de la Armada Peruana (BAP) en ámbitos de comunidades nativas y alto andinas. Personas Con Discapacidad (PCD) mayores y menores de edad Población en situación de vulnerabilidad y especial protección, cuya condición se encuentre debidamente justificada. Población indígena u originaria de las zonas del VRAEM, fronteriza y aquellas afectadas por otras situaciones que generen barreras económicas. Bomberos Voluntarios a nivel nacional, y en el marco de las Elecciones Generales 2026.

¿Dónde se tramita el DNI electrónico gratis?

Existen centros específicos a nivel nacional donde se puede tramitar gratis el DNI electrónico, en el marco de campañas temporales organizadas por Reniec. En total, son 33 los centros a nivel país para obtener el DNIe gratuito. Para Lima Metropolitana, se menciona una campaña con 11 sedes habilitadas para la entrega gratuita de DNI (incluido DNI electrónico para menores):

DISTRITO DIRECCIÓN HORARIO DE ATENCIÓN Carabayllo Estadio Ricardo Palma, avenida San Martín 350, urbanización Santa Isabel Lunes a viernes, de 8:45 a.m. a 4:00 p.m. Cercado de Lima Jirón Cañete 100, casa vecina 1 (espalda de la iglesia Santa Rosa de Lima) Lunes a viernes, de 8:45 a.m. a 4:00 p.m. Comas Municipalidad de Comas, avenida España, cuadra 4 Lunes a viernes, de 8:45 a.m. a 4:00 p.m. Independencia Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (Demuna), avenida Túpac Amaru, kilómetro 4.5 Lunes, miércoles y viernes de 8:45 a.m. a 4:00 p.m. Jesús María Casa del Vecino, jirón Estados Unidos 291 Lunes a viernes, de 8:45 a.m. a 4:00 p.m. Los Olivos Explanada de la Municipalidad de Los Olivos Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Miraflores Casa Tovar, calle Manuel Tovar 255, y Casa de la Mujer, calle José Gálvez 671 Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. San Borja Institución Educativa Inicial N.° 554 Virgen de Lourdes, avenida Arqueología 299 Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. San Juan de Miraflores Avenida Belisario Suárez 1075, zona D, Palacio Municipal Lunes a viernes de 8:45 a.m. a 4:00 p.m. Villa El Salvador Sector 3, Grupo 8, Villa del Adulto Mayor Lunes a viernes de 8:45 a.m. a 4:00 p.m.

DNI electrónico GRATIS en enero: entérate de sedes, exigencias y cómo aprovechar el trámite, según RENIEC. (Fuente: Andina)

¿Cuáles son los procedimientos generales para obtener el DNIe gratis?

Si bien hay procedimientos específicos para tramitar el DNI electrónico gratuito en 2026, el trámite se realiza presencialmente en las sedes habilitadas por Reniec, en fechas definidas dentro de las campañas anunciadas para enero y febrero, y posiblemente extendidas a lo largo del año para cumplir la meta de más de 600 mil documentos.

Un dato a recalcar es que, de acuerdo con la Resolución Jefatural N° 000213-2025/JNAC/RENIEC, la medida regirá también para las gestiones que se realicen en el contexto de las acciones de la Dirección de Servicios Registrales–DSR, desde el primer día hábil de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Por tal motivo, la norma establece la gratuidad para los procedimientos de inscripción por primera vez, renovación, duplicados, actualización de imágenes y rectificación de datos, según corresponda, dirigidos a diversos grupos de atención.

Estos son los menores de 0 a 16 años que efectúen trámites de inscripción y la emisión del DNI electrónico en las Oficinas Registrales Auxiliares; así como los menores de 0 a 1 año que realicen trámites de inscripción y la emisión del DNI electrónico en centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales.

Se encuentran también los menores de edad en situación de pobreza y pobreza extrema que actualicen fotografía; y los mayores de edad que incluyan de manera afirmativa su condición de donante de órganos y tejidos, con fines de trasplante o injerto, después de su muerte.

Se suman el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en el marco de los procesos electorales 2026; así como las personas con Discapacidad (PCD), mayores y menores de edad, que acrediten su condición de discapacidad conforme a la normativa vigente.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la obtención del DNI electrónico

¿Cuál es el marco legal del DNI electrónico?

De acuerdo con el artículo 45° del Reglamento de laLey de Firmas y Certificados Digitales: “El Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) es un Documento Nacional de Identidad, emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, que acredita presencial y electrónicamente la identidad personal de su titular, permitiendo la firma digital de documentos electrónicos y el ejercicio del voto electrónico presencial… (y) no presencial en los procesos electorales…”.

La Ley de Firmas y Certificados Digitales y su Reglamento regula la utilización de la firma digital otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita, estableciendo el régimen jurídico aplicable a los Prestadores de Servicios de Certificación Digital, y garantizando la integridad y el no repudio de los documentos electrónicos firmados digitalmente dentro del marco de la IOFE, los mismos que cuentan con valor probatorio en los procesos judiciales y/o procedimientos administrativos.

Dentro del marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE), la Presidencia del Consejo de Ministros ha sido designada como Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano (ECERNEP) encargada de emitir los certificados raíz para las entidades de certificación del Estado Peruano. Asimismo, el Reniec ha sido designado como Entidad de Certificación del Estado Peruano (ECEP) y como Entidad de Registro o Verificación para el Estado Peruano (EREP).

¿Cuáles son los mecanismos de seguridad del DNI electrónico?

El nuevo documento de identidad electrónico incorpora altos estándares de seguridad, al contar con 64 elementos de protección, un chip criptográfico con certificado Common Criteria EAL 5 y su sistema operativo (ambos con tienen certificación FIPS 140-2 nivel 3) y un sistema operativo certificado bajo la norma internacional FIPS 140-2 nivel 3, considerado un nivel intermedio-avanzado de seguridad. Asimismo, está implementado con especificaciones JavaCard 2.2.2 y Global Platform 2.1.1., lo que permite almacenar datos en formato OACI, certificados digitales e información biométrica.

¿Cómo puedo renovar el DNI electrónico?

Puedes renovar tu DNI si ya tienes 18 años cumplidos y tu documento de menor está vencido. Si tuviste DNI amarillo, migrarás al DNI electrónico. El trámite es únicamente presencial.

Si ya eres mayor de edad, puedes renovar tu DNI cuando esté vencido o hasta 60 días antes de la fecha de caducidad para evitar contratiempos. Si tuviste DNI azul, migrarás al DNI electrónico.

Después de la renovación, para ambos casos tu DNI tendrá una vigencia de 10 años desde la fecha de emisión.

¿Cómo puedo obtener un duplicado del DNI electrónico?

En caso de que pierdas, te roben o esté en muy mal estado tu DNI, debes solicitar el duplicado. Este trámite procede cuando el documento está vigente, es decir no debe estar caduco ni dentro de los 60 días antes de la fecha de caducidad, además debes tener actualizado tu estado civil. Si cuentas con DNI convencional (azul) se hará entrega de un DNI electrónico.

¿Cómo puedo actualizar y/o rectificar los de datos del DNI electrónico?

Realiza este trámite cuando algún dato personal haya cambiado o no sea correcto. Recuerda que en el DNIe hay información impresa -en cuyo caso se emitirá un nuevo documento- y otros datos que son verificados en el C4 y en línea por empresas e instituciones.

Si cuentas con un DNI convencional (azul), la actualización de datos se hará migrando al DNI electrónico. Este trámite se realiza de manera presencial.

¿El DNI Azul es válido para las Elecciones Generales en Perú 2026?

Una de las dudas más frecuentes entre la población es la vigencia del DNI azul en los procesos electorales. Al respecto, el vocero del Reniec precisó que este documento de identidad mantiene plena validez para votar, siempre que se encuentre vigente y no haya caducado.