El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) amplió a 21 el número de agentes mediante los cuales la ciudadanía puede hacer hasta cinco trámites de manera ágil y sin hacer colas. Se trata de módulos de autoservicios y plataformas virtuales ubicadas en centros comerciales, MAC y oficinas de la entidad ubicadas en diversas partes del país.

“Los usuarios pueden solicitar copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio o defunción; duplicados de DNI electrónico; rectificación de estado civil; renovación de certificados digitales del DNI electrónico y desbloqueo o cambio del PIN del mismo documento”, señaló Karin Pardo, vocera de Reniec en Canal N.

La funcionaria destacó las ventajas de utilizar este módulo, ya que no será necesario que los usuarios se trasladen hasta una oficina de trámites del Reniec, sino que pueden hacerlo si un día se encuentran en un centro comercial.

Refirió que el pago se efectúa con tarjeta de crédito o débito, mediante la plataforma digital págalo.pe o con billeteras digitales (Plin y Yape).

¿Dónde se encuentran los agentes Reniec?

Los ciudadanos pueden encontrar los agentes Reniec en:

Jockey Plaza, ubicada en la avenida Javier Prado Este 4200, Santiago de Surco.

ubicada en la avenida Javier Prado Este 4200, Santiago de Surco. Mallplaza Angamos , que se encuentra en la avenida Angamos N°1805 cruce con la avenida Tomas Marsano, en Surquillo.

, que se encuentra en la avenida Angamos N°1805 cruce con la avenida Tomas Marsano, en Surquillo. Mall del Sur , ubicada en la avenida Paseo de la República S/N Urb. Matellini, Chorrillos.

, ubicada en la avenida Paseo de la República S/N Urb. Matellini, Chorrillos. Plaza Lima Sur , que está en la Av. Los Lirios N° 300 en San Juan de Miraflores.

, que está en la Av. Los Lirios N° 300 en San Juan de Miraflores. Mall Aventura Plaza, que está ubicada en Oscar R. Benavides N° 3866 en el MAC Callao.

que está ubicada en Oscar R. Benavides N° 3866 en el MAC Callao. Las oficinas de Reniec en Lima : en los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Jesús María, Barranco, Miraflores y el Cercado de Lima

: en los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Jesús María, Barranco, Miraflores y el Cercado de Lima MegaPlaza Chimbote , que se encuentra en la Av. Raúl Haya de la Torre N° 4694

, que se encuentra en la Av. Raúl Haya de la Torre N° 4694 MegaPlaza Ica , que está en la Av. Los Maestros N°206 – 208.

, que está en la Av. Los Maestros N°206 – 208. Las oficinas de Reniec en provincias: Chiclayo, Piura, Trujillo, Iquitos, Huancayo, Arequipa y Cusco

Karin Pardo recomendó a las personas acudir a los agentes en los momentos de menor afluencia del día, es decir antes de las 9:00 a.m. y después de las 4:00 p.m. con la finalidad de evitar la congestión de los locales.

Precisó que la oficina del Reniec en Miraflores brinda el servicio las 24 horas de los siete días de la semana.