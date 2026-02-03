El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) amplía sus horarios de atención en diferentes sedes ubicadas en Lima durante febrero de 2026. Esta medida se lleva a cabo desde el lunes 2 hasta el término del mes, con el objetivo de atender las demandas de los ciudadanos respecto a los trámites relacionados al Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad también implementa dicha medida para disminuir la afluencia de público en sus oficinas.

Las agencias que han sido habilitadas para atender durante más horas también realizan la entrega del DNI. A continuación, conoce las oficinas de Reniec que tienen turnos ampliados.

Sedes de Reniec amplían su horario de atención: cuáles son y turnos

Las sedes de la entidad registral que atenderán de 06.15 a. m. a 19.45 p. m. durante febrero son:

OR Miraflores

OR Independencia

OR Jesús María

OR Cañete

Recomendaciones de Reniec ante ampliación de horarios en sedes

Reniec recomienda a los ciudadanos verificar si su trámite de DNI se encuentra al 100% en este enlace antes de acudir a la oficina donde realizó la gestión, sea de emisión, duplicado o renovación.

Asimismo, informa que varios trámites relacionados al DNI se pueden llevar a cabo de manera digital, algunas de estas son: duplicado, renovación, rectificación de domicilio vía web, rectificación de estado civil de soltero a casado, entre otros. Conoce aquí cuáles son.

Reniec atenderá trámites de DNI y el recojo del documento en horarios ampliados en sus oficinas de Miraflores, Independencia, entre otras sedes de Lima. Conoce en esta nota cuáles son. | Foto: Andina

¿Cuándo cambiar el DNI? Trámites necesarios, según Reniec

Reniec recuerda a los ciudadanos que el DNI amarillo y azul mantiene su validez para trámites, si este aún no ha caducado. En ese sentido, señala que el documento se debe renovar cuando ya venció o dentro de los 60 días previo de su vencimiento. Además, se debe solicitar el duplicado en caso de pérdida,

robo o de deterioro. En situaciones de robo o pérdida, la entidad recomendó realizar previamente la denuncia policial. Sin embargo, si no es necesario cambiar el DNI o llevar a cabo alguna gestión en agencia, Reniec insta a los ciudadanos a no acudir para que se priorice la atención de los casos necesarios.