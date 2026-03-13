Reniec estableció límites para la prórroga del uso del DNI caduco. Foto: Andina / Gémini
Reniec estableció límites para la prórroga del uso del DNI caduco. Foto: Andina / Gémini
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Redacción Gestión
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El Reniec confirmó este viernes 13 de marzo que los peruanos que podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del 12 de abril del 2026.

La prórroga se da excepcionalmente hasta la fecha en la que los peruanos escogeremos al nuevo presidente,

Dicha norma se publicará el 14 de marzo, y según el Reniec, se notificará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que tomen las acciones correspondientes.

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Cientos de personas forman largas colas para realizar trámites y solicitar la emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Foto: Giancarlo Avila / @photo.gec
Cientos de personas forman largas colas para realizar trámites y solicitar la emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Foto: Giancarlo Avila / @photo.gec

Los ciudadanos podrán acudir a los centros de sufragio con el DNI azul o su documento de identidad electrónico en las versiones 1.0, 2.0 y 3.0 a pesar de estar caducos.

En total, se espera beneficiar a más de 1.8 millones de personas que tienen el DNI vencido.

El Reniec enfatizó que ; para cualquier otro trámite, se exige que el DNI esté vigente.

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Cabe resaltar que en las últimas semanas, y demoras en el reparto de los DNI.

El dato:

- Reniec ampliará la campaña del primer DNI electrónico a solo S/ 30,00 hasta el 31 de diciembre del 2026.

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