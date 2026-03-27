La Contraloría realiza control preventivo para impulsar la reactivación de obras de agua potable y alcantarillado paralizadas en Chorrillos y Villa El Salvador, que en conjunto superan los S/ 738 millones de inversión. Foto: Contraloría.
La Contraloría realiza control preventivo para impulsar la reactivación de obras de agua potable y alcantarillado paralizadas en Chorrillos y Villa El Salvador, que en conjunto superan los S/ 738 millones de inversión. Foto: Contraloría.
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Redacción Gestión
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La puso en marcha servicios de control preventivo en dos relevantes proyectos de que permanecen paralizados en los distritos de Chorrillos y Villa El Salvador, a pesar de registrar avances físicos superiores al 80%.

Uno de los servicios se aplica a la obra “Sectorización del sistema de agua potable y alcantarillado de la parte alta de Chorrillos, Matriz Próceres-Chorrillos”, ejecutada por el Programa Agua Segura para Lima y Callao. Este proyecto, detenido desde julio de 2023, cuenta con un avance físico de 86% y una inversión actualizada de S/ 680.4 millones, con el objetivo de beneficiar a más de 250 mil ciudadanos.

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En paralelo, se interviene la obra “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el 7mo, 9no y 10mo sector de Villa El Salvador – CODIMUVES”, a cargo del . Esta iniciativa registra un avance de 87% y demanda una inversión de S/ 58.1 millones, en beneficio de más de 63 mil habitantes.

La Contraloría realiza control preventivo para impulsar la reactivación de obras de agua potable y alcantarillado paralizadas en Chorrillos y Villa El Salvador, que en conjunto superan los S/ 738 millones de inversión. Foto: Contraloría.
La Contraloría realiza control preventivo para impulsar la reactivación de obras de agua potable y alcantarillado paralizadas en Chorrillos y Villa El Salvador, que en conjunto superan los S/ 738 millones de inversión. Foto: Contraloría.

Ambas acciones de control buscan facilitar la reactivación de los proyectos mediante la identificación de riesgos y la emisión de alertas sobre factores que podrían seguir retrasando su culminación, en perjuicio de miles de familias que aún no acceden a estos servicios básicos.

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En ese marco, se desarrollan mesas de trabajo con participación del Programa Agua Segura para Lima y Callao, Sedapal, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Contraloría, a fin de evaluar alternativas y encaminar soluciones que aseguren la operatividad integral de los sistemas vinculados a los proyectos Matriz Próceres-Chorrillos, Quinto Territorio y CODIMUVES.

Como parte de este proceso, se establecerán compromisos y plazos orientados a acelerar la ejecución de las obras, en respuesta a la demanda ciudadana por la pronta reactivación de estas infraestructuras clave para mejorar el acceso a servicios esenciales.

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