La Contraloría General de la República (CGR) alertó a Provías Nacional que la elaboración del estudio definitivo para culminar el proyecto de mejoramiento de la carretera Moquegua-Omate-Arequipa presenta retrasos y deficiencias técnicas, situación que pone en riesgo la calidad de la infraestructura y retrasa de forma indefinida la convocatoria para el reinicio de la obra física.

La obra vial, cuyo presupuesto inicial superaba los S/ 410 millones, se encuentra paralizada desde junio del 2022 debido a controversias con la empresa ejecutora y se resolvió el contrato en mayo de 2023.

Para destrabar el proyecto y reiniciar los trabajos físicos se firmó un nuevo contrato en mayo de 2024 por S/ 7.8 millones para que una empresa consultora elabore el estudio definitivo. Este documento es el requisito clave para licitar lo que resta por ejecutar de dicha obra.

En el informe de hito de control N° 23 (001-2026-OCI/0661-SCC), que evaluó el período del 24 de febrero al 4 de marzo de 2026, se advierte que la empresa consultora acumula demoras considerables.

El informe de avance de ingeniería N° 3 y el informe de identificación de afectaciones prediales fueron presentados con 329 y 298 días de retraso, respectivamente. Además, al ser entregados de forma incompleta, la entidad los declaró como “no presentados”, y se retrasó el avance hacia la etapa de construcción física.

Estudio de tráfico

Por otro lado, la comisión de control detectó que el estudio de tráfico, el cual fue aceptado y pagado por Provías Nacional, carece de un sustento metodológico verificable, debido a que en lugar de realizar análisis técnicos específicos y proyecciones basadas en la dinámica de la zona, el consultor empleó únicamente la tasa de crecimiento de un instructivo de gestión.

Esta grave omisión podría afectar la exactitud en el cálculo del número de vehículos que soportará la vía, existiendo el riesgo de que el diseño del pavimento sea inadecuado y se deteriore de forma prematura una vez asfaltado.

Penalidad

Como consecuencia de las demoras identificadas en informes previos, el consultor alcanzó una penalidad acumulada de S/ 798,966, lo que representa el 10.13% del monto del contrato. De esta manera, se ha superado la penalidad máxima permitida por la normativa (10%) dejando a la entidad con la potestad de resolver el contrato por incumplimiento.

Los resultados del informe fueron comunicados a la directora ejecutiva de Provías Nacional, a fin de que adopte las acciones preventivas y correctivas inmediatas que correspondan. El documento se encuentra publicado y puede ser consultado por la ciudadanía en el buscador de Informes de Control del portal de la Contraloría.