Los ingresos tributarios del Gobierno central del Perú sumaron S/ 13,771 millones en febrero último, un crecimiento de 8.7% respecto al mismo mes del 2025, según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Con este resultado, la recaudación acumula 21 meses consecutivos de expansión y es su mayor nivel en cuatro meses. El desempeño de la actividad económica, mayores precios internacionales de los metales y medidas tributarias recientes impactaron positivamente.

Así, en los primeros dos meses del año se acumuló S/ 30,260 millones, una expansión de 4.4%.

Ingresos tributarios. Fuente: Sunat

Resultados por tributos: ¿qué recaudó más el Perú?

El Impuesto a la Renta (IR) registró el mayor incremento entre los principales tributos. En febrero se recaudaron S/ 6,262 millones, un crecimiento de 23.2% respecto al mismo mes del año anterior.

El resultado estuvo impulsado principalmente por mayores pagos a cuenta de Tercera Categoría del Régimen General y del Régimen Mype Tributario, que aumentaron 26.2%. También se registraron incrementos en las recaudaciones de rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categoría, así como en el Régimen Especial de Renta.

Por su parte, la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) sumó S/ 7,752 millones, lo que representó un crecimiento de 3.6% frente a febrero del 2025.

Una de las clave es el IGV interno, que refleja la demanda el mes previo (en este caso, la de enero). En concreto, la recaudación de este impuesto sumó S/ 4,772 millones, 9.9% más que en febrero del año pasado, impulsado por la actividad económica, las acciones de control de la administración tributaria y los pagos vinculados al IGV aplicado a servicios digitales. Este es su mejor tasa en un año (febrero 2025: 11%).

En contraste, el IGV que grava las importaciones registró S/ 2,980 millones, una caída de 5.1% frente al mismo mes del año anterior.

Según la Sunat, esta reducción estuvo asociada a menores importaciones garantizadas en el mes y a la caída del tipo de cambio, que se ubicó alrededor de S/ 3.36 por dólar al momento del pago de las obligaciones tributarias.

Otros tributos y nuevas fuentes de ingresos

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) alcanzó S/ 942 millones en febrero, lo que representó un incremento de 13.5% respecto al mismo periodo del año pasado. El crecimiento estuvo influenciado principalmente por mayores pagos en combustibles gravados, que aumentaron 71.5%, así como por mayores pagos vinculados al impuesto aplicado a la cerveza.

Asimismo, la tributación vinculada a los juegos y apuestas deportivas a distancia generó S/ 31 millones por impuesto directo y S/ 27 millones adicionales por ISC, reflejando el impacto de la regulación de este mercado en la recaudación fiscal.

La tributación vinculada a los juegos y apuestas deportivas a distancia generó S/ 31 millones por impuesto directo y S/ 27 millones adicionales por ISC. Foto: Playtech.

En el rubro de otros ingresos, la recaudación alcanzó S/ 1,001 millones, lo que representó una disminución de 30.2% respecto a febrero de 2025.

Esta caída se explicó principalmente por menores pagos derivados de fraccionamientos, ingresos como recaudación y otros conceptos, aunque se registraron incrementos en ingresos provenientes de casinos y tragamonedas, multas, el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y el Régimen Único Simplificado (RUS).

Finalmente, las devoluciones de impuestos efectuadas durante febrero ascendieron a S/ 2,324 millones, cifra que representó un incremento de 0.3% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Los motores de la recaudación

El incremento de los ingresos fiscales responde, en primer lugar, al desempeño favorable de la actividad económica durante enero, que generó obligaciones tributarias pagadas en febrero.

En ese periodo, el Producto Bruto Interno (PBI) habría crecido alrededor de 3.2%, mientras que la demanda interna lo hizo en 4.6%. A ello se sumó la expansión de 11.5% en las importaciones, factor que también incidió en la dinámica de la recaudación.

Otro elemento que contribuyó al resultado fue el incremento en las cotizaciones internacionales de metales como el cobre y el oro, lo que elevó los ingresos y las bases imponibles de las empresas vinculadas a la producción y comercialización de estos recursos.

Sunat destacó el impacto de las acciones de control y cierre de brechas tributarias, que permitieron recuperar obligaciones pendientes de pago.

La entidad también señaló que parte del crecimiento se explica por la aplicación de nuevas disposiciones tributarias. Entre ellas figura el Decreto Legislativo N.º 1623, que introdujo el cobro del IGV a los servicios digitales, con una recaudación de S/ 62 millones en febrero.

A ello se suman la Ley N.º 31557 y el Decreto Legislativo N.º 1644, que establecieron el impuesto a los juegos y apuestas deportivas a distancia y el ISC aplicable a esta actividad, los cuales generaron S/ 58 millones en el mes.