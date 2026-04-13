Avanza País difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación por el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, al tiempo que reconoció el respaldo electoral recibido por fuerzas de derecha. La agrupación advirtió que no acompañará ningún escenario que ponga en riesgo la estabilidad del país ni el respeto a la voluntad popular.

En su pronunciamiento difundido por redes sociales la tarde del 13 de abril, el partido señaló que reconoce que opciones de derecha como Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, y Renovación Popular, encabezada por Rafael López Aliaga, recibieron el respaldo mayoritario de la ciudadanía para avanzar a la segunda vuelta.

Sin embargo, la organización expresó preocupación por el accionar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ante hechos que —según sostuvo— generan dudas en la ciudadanía.

También mencionó la reciente renuncia de un funcionario vinculado al sistema electoral, quien habría reconocido un presunto mal proceder que podría haber afectado el proceso.

“ Cualquier resultado que, de manera irregular, pretenda favorecer a opciones de izquierda radical será percibido como sospechoso y deberá ser debidamente explicado por las autoridades competentes, garantizando la confianza en el proceso democrático ”, se lee en el comunicado.

Finalmente, manifestaron que no serán parte de “ningún escenario que ponga en riesgo la estabilidad del país ni el respeto a la voluntad popular”.

Comunicado de Avanza País. (Fuente: X)

Contexto y consecuencias de la crisis electoral

Y es que la crisis generada por las demoras en la instalación de mesas tuvo una primera consecuencia directa: el gerente de gestión electoral de la ONPE, José Edilberto Samamé Blas, presentó su renuncia tras reconocer su responsabilidad en las fallas logísticas registradas en Lima.

En paralelo, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó iniciar una investigación preliminar contra Piero Corvetto.

Histórico segundo día de Elecciones 2026

La jornada electoral estuvo marcada por tensiones desde las primeras horas del domingo 12 de abril. En distintos locales se reportaron demoras de más de cuatro horas para la instalación de mesas, mientras que en otros centros de votación ciudadanos esperaban desde la madrugada sin poder sufragar.

De acuerdo con cifras oficiales, 52,251 peruanos no pudieron votar, aunque previamente el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, había mencionado que los afectados llegaban a 63,000 electores. Además, 187 mesas no fueron instaladas por la falta de material electoral en 13 locales de Lima.

Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresan material electoral, en el colegio Libertador San Martín en Lima, el 12 de abril de 2026. (Renato Pajuelo / EFE)

“La empresa no cumplió con entregarnos el número de camiones del tamaño requerido (...) estos camiones llegaron tarde y no permitieron completar la entrega hasta la madrugada, que era nuestro plan de contingencia”.

En consecuencia, se dispuso que los locales que no pudieron contar con el material electoral, pudieran estar disponibles el lunes 13 de abril para quienes no pudieron ejercer su dereecho al voto.