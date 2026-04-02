El candidato presidencial de Avanza País, José Williams, planteó una reforma educativa centrada en cerrar brechas territoriales, fortalecer la formación en valores y ampliar el acceso a oportunidades, durante el bloque de Educación, Innovación y Tecnología del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, con miras a las Elecciones generales de Perú de 2026.

El aspirante sostuvo que la educación debe ser entendida como una política de Estado clave para el desarrollo del país. En esa línea, advirtió que sin una visión sólida en este sector, el Perú corre el riesgo de rezagarse frente a otras naciones.

Brecha rural y conectividad

Uno de los ejes principales de su propuesta fue la atención a la educación rural, que calificó como “desconectada” respecto a la realidad urbana. Williams afirmó haber constatado esta situación durante su trayectoria profesional en distintas regiones del país.

En ese contexto, planteó impulsar el acceso a internet en zonas rurales, así como garantizar herramientas tecnológicas e información para estudiantes. Además, propuso establecer bonos e incentivos para docentes que trabajen en áreas alejadas, junto con facilidades logísticas para su desplazamiento.

“Si dejamos el lado a tantas personas, vamos a correr el riesgo de atrasarnos en el desarrollo. Debemos impulsar la educación de los jóvenes y niños que están muy lejos de las ciudades”, sostuvo.

Más becas y educación técnica

En materia de acceso a educación superior, el candidato propuso ampliar en un tercio el número de becas disponibles, así como implementar un esquema de “Beca 16” orientado a estudiantes con alto rendimiento que deseen adelantar su formación.

Asimismo, planteó fortalecer tanto las universidades como los institutos técnicos, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los jóvenes y responder a las demandas del mercado.

Otra de sus propuestas fue elevar la propina del servicio militar hasta alcanzar un nivel equivalente al sueldo mínimo, lo que permitiría a los jóvenes ahorrar y financiar estudios posteriores.

José Williams centró sus propuestas en educación, empleo y seguridad para impulsar el desarrollo y la formalización en el país durante el debate presidencial. Foto: JNE.

Según explicó, esta medida podría beneficiar a miles de jóvenes cada semestre, contribuyendo a mejorar la calidad de la población económicamente activa (PEA) y generando mayores oportunidades de desarrollo personal.

También propuso elevar en 20% el nivel educativo en áreas clave como ciencias, matemáticas, lectura y herramientas digitales . A ello sumó la promoción del deporte en el ámbito escolar, al considerar que contribuye al desarrollo integral y a la autoestima de los estudiantes.

Además, el candidato planteó fortalecer la institucionalidad encargada de la transformación digital. Si bien reconoció avances en la digitalización de sectores como salud y educación, advirtió que falta una autoridad que articule y lidere estos esfuerzos de manera eficiente.

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Empleo, formalización y desarrollo energético

En el bloque sobre empleo, desarrollo y emprendimiento, Williams sostuvo que la inversión privada y el emprendimiento son fundamentales para la generación de empleo, por lo que planteó como prioridad erradicar la extorsión. En esa línea, propuso formalizar a 1.3 millones de trabajadores con acceso a beneficios laborales como gratificaciones, CTS, vacaciones y seguros, además de otorgar créditos a las pymes con tasas preferenciales e implementar una ventanilla digital para formalizar empresas en 48 horas . También planteó crear un nuevo código de trabajo con contratos flexibles que beneficien tanto a trabajadores como a emprendedores.

Williams remarcó que las mypes generan cerca del 90% del empleo en el país, por lo que consideró necesario fortalecerlas mediante una ventanilla única digital nacional que integre entidades como Sunat, municipalidades y Defensa Civil para agilizar la formalización. Asimismo, propuso crear un programa de Mype consolidada para acompañar a las nuevas empresas durante sus primeros meses de funcionamiento, y promover la articulación entre mypes y grandes empresas exportadoras para generar empleo, especialmente entre jóvenes.