Contreras reiteró que mantienen su intención de demandar a Brookfield por el caso Rutas de Lima ante el CIADI. Fotocomposición: Kelly Villanueva/Gestión.
Contreras reiteró que mantienen su intención de demandar a Brookfield por el caso Rutas de Lima ante el CIADI. Fotocomposición: Kelly Villanueva/Gestión.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Rafael López Aliaga (RLA), candidato presidencial de Renovación Popular (RP), debe ser uno de los contendientes que más promesas electorales, en base a su plan de gobierno, ha hecho públicamente. Sin embargo, a medios de febrero presentó al equipo que lo ayudaría, de ganar las elecciones, a aterrizar esas ideas.

TE PUEDE INTERESAR

Rafael López Aliaga propone privatizar Petroperú a favor de los trabajadores”
JNE exhorta a Rafael López Aliaga a no usar la religión para captar votos, ¿habrá sanción?
Keiko Fujimori acusó a Rafael López Aliaga de ser “tonto útil de los caviares”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.