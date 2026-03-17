El año pasado el Gobierno estimó que arbitrajes como los del CIADI, en caso se pierdan todos, podrían equivaler a 9.28% del PBI: unos US$ 30 mil millones. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
El año pasado el Gobierno estimó que arbitrajes como los del CIADI, en caso se pierdan todos, podrían equivaler a 9.28% del PBI: unos US$ 30 mil millones. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Recuperó el primer puesto. Como consecuencia de dos casos nuevos registrados en lo que va del 2026, Perú nuevamente es el país de América Latina que más casos activos tiene ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

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