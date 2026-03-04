La canadiense Lupaka Gold Corp. presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia con el fin de ejecutar el laudo arbitral emitido a su favor por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado peruano. La compañía busca cobrar un monto que, con intereses acumulados, asciende actualmente a aproximadamente US$ 68.6 millones.

La empresa dio a conocer que dicha acción forma parte del proceso para recibir el pago correspondiente al laudo anunciado el 2 de julio de 2025, en una disputa contra el Estado peruano ante la paralización de operaciones de su proyecto Invicta (región Lima). Asimismo, adelantó que posteriormente iniciará procedimientos de ejecución en otras jurisdicciones.

En paralelo, el monto del laudo continúa incrementándose debido a los intereses otorgados, equivalentes a la tasa de bonos del Tesoro de EE.UU. (UST) más 5%, capitalizados anualmente. A la fecha del informe, el total asciende aproximadamente a US$ 68´648,774.

LAUDO EN ESTADOS UNIDOS ABRE PASO A EMBARGO DE ACTIVOS

De acuerdo con la Convención sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (ICSID Convention) y la legislación federal estadounidense que la implementa, los tribunales que reciben una solicitud de ejecución de un laudo del CIADI solo pueden verificar su autenticidad y hacer cumplir las obligaciones impuestas.

La minera canadiense Lupaka busca que tribunales de EE.UU. ejecuten el laudo del CIADI contra el Perú.

En ese sentido, Lupaka indicó que no existe controversia respecto a la autenticidad del laudo, por lo que confía en poder iniciar próximamente el embargo de activos peruanos en cualquier parte de Estados Unidos.

Gordon Ellis, director ejecutivo de la empresa, afirmó que esperaban que el Perú efectuara el pago antes del inicio de la conferencia anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), que se realiza en Toronto.

ANTECEDENTES DEL ARBITRAJE ENTRE LUPAKA Y PERÚ

La disputa entre Lupaka y el Estado peruano se originó en diciembre de 2019, cuando la empresa minera inició un arbitraje contra la República del Perú bajo el Tratado de Libre Comercio Canadá-Perú. El proceso se llevó a cabo ante el CIADI y culminó el 30 de junio de 2025 con un laudo favorable a la empresa.

En ese mes, la minera ganó un laudo por US$ 67 millones debido al fracaso del Gobierno peruano para frenar las protestas de una comunidad en Huaura (región Lima) en 2018, que obligaron a la empresa a detener las operaciones en su mina Invicta.

El Perú no solicitó la anulación del laudo del CIADI dentro del plazo de 120 días. (Foto: difusión).

Tras la emisión del laudo, el Estado peruano contaba con un plazo de 120 días para solicitar su anulación. Dicho periodo venció el 28 de octubre de 2025 sin que se presentara recurso alguno, por lo que, según la compañía, el Perú debe cumplir con el pago .

Lupaka estuvo representada en el arbitraje por el estudio internacional LALIVE, con respaldo financiero de Bench Walk Advisors, firmas que continúan involucradas hasta que se concrete el cobro del laudo .