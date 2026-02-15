La economía peruana alcanzó un mayor crecimiento en 2025. Pese a la desaceleración observada en octubre y noviembre, el Producto Bruto Interno (PBI) se recuperó en diciembre al crecer 3.83%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De esa manera, la producción nacional cerró el 2025 con un avance de 3.44%. Este resultado superó el PBI del 2024, pero quedó ligeramente por debajo de las expectativas del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que esperaba un crecimiento de 3.5%.

Previamente, a fines de enero, la titular del MEF, Denisse Miralles, había reconocido que el avance del PBI estaría en alrededor de 3.3%, con un sesgo al alza, hacia 3.4%.

Las recientes expectativas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fueron similares, así lo indicó Carlos Montoro, gerente de Política Monetaria de la entidad monetaria.

“La economía creció en diciembre y, en general, en el año 2025 alrededor de 3.4%. En el último mes del año, se vio una ligera caída del producto primario por minería e hidrocarburos, pero en el sector no primario destaca la construcción, en especial el consumo interno de cemento”, señaló.

Montoro también indicó que para enero de este año, la economía abre el 2026 con una expansión de 3.2%.

“En la parte primaria, se registra una caída del sector pesquero. En la parte no primaria se ven tasas de crecimiento importantes sobre todo en construcción”, agregó el funcionario.

El PBI cerró el 2025 con un avance de 3.44%. (Imagen: INEI)

¿Cuáles fueron los principales sectores que crecieron en 2025?

Al cierre del 2025, la mayoría de actividades económicas tuvo un desempeño positivo. El sector de mayor expansión fue el de construcción , con un crecimiento de 6.67% .

Le siguieron los rubros de transporte, almacenamiento, correo y mensajería (4.98%), agropecuario (4.76%), servicios prestados a empresas (3.66%), comercio (3.59%), entre otros.

¿Cómo les fue en diciembre?

En diciembre se reportó un desempeño positivo en casi todos los sectores, a excepción de tres: minería e hidrocarburos (-2.18%), telecomunicaciones (-0.98%), y financiero y seguros (-0.20%).

Solo en el caso de minería la caída fue de 1.87% por un menor tonelaje tratado en las plantas de concentración, asociado al minado en zonas de menor ley mineral, así como a factores técnicos que incidieron en la operación minera.

En tanto, en hidrocarburos la producción retrocedió 4.39% ante una menor extracción de petróleo crudo y de líquidos de gas natural .

A su vez, telecomunicaciones se vio afectado por la baja en los servicios de telefonía fija y móvil. Mientras que el rubro financiero estuvo impactado por menores créditos y depósitos de Empresas Financieras.

Por otro lado, los rubros que tuvieron mejores resultados en diciembre fueron los de Construcción (12.01%), comercio (4.89%), manufactura (4.58%), y alojamiento y restaurantes (4.28%).

En Construcción el resultado se explicó por un mayor consumo interno de cemento y del incremento del avance físico de obras principalmente en Gobierno Local.

Asimismo, en Comercio la producción fue impulsada por la venta al por mayor de combustibles y computadoras, así como la venta minoristas en supermercados, minimarkets y tiendas por departamento. Ese mes también se impulsó por el dinamismo en la venta de vehículos automotores.

En manufactura creció la producción de la industria de bienes de capital y de bienes intermedios, e incrementó la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales, la fabricación de productos de la refinación del petróleo y la conservación de carne.

Por último, en restaurantes se observó un mejor dinamismo de los negocios de comida como concesionarios de alimentos, suministro de comida para contratistas y servicio de bebidas.