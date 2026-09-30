Vale recordar que esa planta se empezó a construir en 2014 para procesar 95,000 barriles de petróleo por día, a fin de reemplazar a su antigua planta, en la que producía 65,000 barriles diarios de derivados.

En una presentación ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, Carlos Llerena, gerente corporativo de operaciones de Petroperú, informó que en el primer semestre de este año han tenido valores de carga neta (producción) de crudo de 50,000 barriles por día.

El gobierno de Dina Boluarte declaro que la refinería de Talara estaba en capacidad de operar a capacidad plena. (Foto: Petro-Perú).

Al 64% de su capacidad actual

Actualmente, refirió que la nueva planta tiene una producción promedio de alrededor de 60,000 barriles diarios, y que están entre el 60 al 64% de la máxima capacidad de diseño de esa infraestructura.

En otras palabras, ello significa que la nueva refinería, que demandó una inversión de US$5,538 millones, y trece años de construcción, produce hoy menos que la vieja planta (65,000 barriles).

El hecho de que la nueva planta no alcance mayor capacidad, según argumentó Llerena, se debe a los problemas de liquidez que enfrenta la empresa, y que afectaron su disponibilidad de recursos para realizar la compra de crudo a procesar en la refinería.

Sin embargo, aseguró que están incrementando su carga (capacidad de procesamiento) poco a poco, en línea con el plan de recuperación que lidera ProInversión.

Meta para este año

Asimismo, señaló que ya han concluido con la inspección general de la unidad más compleja de la nueva planta, como es la de flexicoking, lo que les permitirá generar una mayor cantidad de derivados, y con lo cual esperan optimizar los costos operativos de Petroperú en las siguientes semanas.

Oliver Stark, presidente del directorio de Petroperú

Igualmente, mencionó que están incrementando los días de operación de la planta de Talara, que en agosto último llegó a 22 días, y que en lo que va de setiembre tiene una cifra similar, lo cual, afirmó, permite asegurar el abastecimiento de combustibles para Iquitos y otras plantas de ventas al interior del país.

En otro momento, Llerena mencionó que el objetivo de la empresa es llegar a fines de año a producir en la nueva refinería Talara, valores superiores a los 80,000 barriles por día, y luego a 82 mil barriles diarios, aunque no detalló cuándo planean que llegue a su máxima capacidad (95,000 barriles por día).

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Responde a observaciones

Asimismo, respecto a las 1,639 observaciones que realizó el Órgano de Control Institucional de Osinergmin vinculadas con la revisión técnica y de seguridad de la nueva refinería, Llerena refirió que han entregado entre 1,400 a 1,500 respuestas a esas observaciones, y que las restantes las entregarán en los siguientes meses.

Refirió que esas observaciones están centradas en las etapas de diseño, de compra y procura de materiales, en la etapa de construcción, y en las etapas de pre acondicionamiento y accionamiento del proyecto.

Por su parte, el presidente del directorio de Petroperú, Oliver Stark señaló que el plan de trabajo de la actual gestión contempla entre sus hitos principales, el dotar de liquidez a la empresa, aspecto en el que ya se vienen registrando avances como el crédito puente de US$ 475 millones, concretado en setiembre por ProInversión, en el marco del DU 010-2026.

Desulfurización

Este factor -indicó la empresa- resulta fundamental para asegurar una mayor disponibilidad de crudo e incrementar progresivamente la utilización de las refinerías como Talara e Iquitos, las cuales se encuentran actualmente en operación y permiten garantizar el abastecimiento de combustibles en las diferentes zonas del país.

Asimismo, se indicó que se viene trabajando en proyectos asociados a la desulfurización de combustibles y la eficiencia de las unidades auxiliares de la Nueva Refinería Talara.

Finalmente, Stark destacó que otro hito es modernizar la estructura organizacional de la compañía, bajo un concepto matricial que permita una gestión más eficiente y articulada, orientada a atender las necesidades actuales de la compañía.

En esa línea, señaló que la visión de futuro es consolidar a Petroperú como una empresa sólida, sostenible y rentable, con capacidad para generar los resultados necesarios para cumplir con sus obligaciones financieras.