La Nueva Refinería Talara viene operando al 64% de su capacidad instalada, según reconoce Petroperú.
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Elías García Olano
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Han pasado casi tres años desde el inicio de la operación oficial de la nueva Refinería Talara -en diciembre del 2023- pero hasta ahora esa empresa no logra operar al 100% de su capacidad instalada, y es un misterio aún cuándo logrará operar plenamente, a juzgar por declaraciones de funcionarios de Petroperú ante el Congreso.

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