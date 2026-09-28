La Contraloría General de la República emitió un nuevo informe de acción posterior sobre Petroperú. Esta vez referido a la contratación del servicio de vigilancia privada para el Lote 192.

Al respecto, adelantó: “[...] se ha identificado la existencia de una irregularidad que amerita que el presidente del directorio de Petroperú adopte acciones, la cual se describe a continuación: Petroperú permitió la ejecución, conformidad y el pago del servicio de vigilancia privada del Lote 192 a la empresa Service and Segurity The Eagle sin contar con contrato ni orden de trabajo a terceros (OTT) que formalice las obligaciones de las partes, afectando la transparencia, la eficiencia y el adecuado desarrollo de la gestión administrativa del Estado”.

“[...] se ha identificado la existencia de una irregularidad que amerita que el presidente del directorio de Petroperú adopte acciones", dijo Contraloría. Foto: Andina.

Cronología de los hechos

El órgano de control relata que en enero de este año la Gerencia de Operación y Contratos de Lotes Petroleros comunicó a la Gerencia Corporativa de Administración que había la necesidad de contar con un servicio de vigilancia para el lote mencionado.

Ese mismo mes, a finales, esta última gerencia comunicó a la empresa Service and Segurity The Eagle la aceptación de su propuesta económica de S/ 3.2 millones y el inicio de las acciones desde febrero.

Al respecto, la Gerencia de Seguridad de Petroperú informó a la Gerencia de Proyectos de Sostenibilidad y Transición Energética que, dado que vencía un contrato previo, fue necesario un proceso abreviado por emergencia en el que se invitó a 16 empresas de vigilancia con autorización en Loreto.

En julio último, el Órgano de Control Institucional (OCI) solicitó a la gerencia general remitir, entre otros, el acuerdo mediante el cual el directorio aprobó expediente de contratación y el contrato del “Servicio de Vigilancia Lote 192″.

El 04 de agosto la petrolera estatal contestó que hasta ese momento el acuerdo directorio para la autorización de la modalidad de intermediación laboral no había sido aprobada. Además, la fecha la OTT no había podido ser regularizada.

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Cabe recordar que todo lo mencionado tuvo lugar antes del último cambio en los miembros del Directorio de Petroperú. Es recién el 07 de agosto que ingresa el directorio de Oliver Stark.

“Como resultado de la Acción de Oficio Posterior practicada a Petroperú, se ha advertido un hecho con indicio de irregularidad [...]”, subrayó Contraloría.

Así, recomendó “adoptar las acciones que en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan”.