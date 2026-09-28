El fabricante estadounidense de semiconductores Advanced Micro Devices (AMD) anunció el lunes la adquisición de World Labs, empresa de inteligencia artificial fundada por Fei-Fei Li, una de las más destacadas investigadoras del sector y llamada la “madrina de la IA”.

El acuerdo de compra está valuado en alrededor de US$ 8,200 millones, y pondrá a Li, investigadora y docente de ciencias de la computación en la estadounidense Universidad de Stanford, como vicepresidenta ejecutiva y científica jefe en AMD.

“La compra traerá un equipo de talla mundial de investigadores y expertos en modelos a AMD, fortaleciendo su capacidad para desarrollar hardware, software y sistemas de IA en torno a las necesidades de los modelos y aplicaciones emergentes”, indica AMD en un comunicado.

El cierre de la compra está previsto antes de que finalice 2026 tras la luz verde de los reguladores.

World Labs desarrolla modelos de inteligencia espacial que generan, reconstruyen y simulan entornos tridimensionales interactivos a partir de entradas de texto, imágenes y video, así como tecnología para el aprendizaje y la simulación robóticos.

La Dra. Fei-Fei Li interviene en el escenario durante el panel «La madrina de la IA habla sobre lo que está por venir» en la conferencia HumanX San Francisco 2026, celebrada en el Moscone Center South el 6 de abril de 2026 en San Francisco, California. (Foto de Big Event Media / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

AMD indicó que las exigencias para la infraestructura de cómputo se vuelven más diversas a medida que la IA se expande hacia el razonamiento, la robótica, la simulación y la IA física, y la experiencia de World Labs le ayudará a entender mejor la evolución de las cargas de trabajo y definir sus futuras hojas de ruta tecnológicas.

También enfatizó que la compra impulsa su estrategia de proporcionar infraestructura de IA para un ecosistema abierto.

La operación se enmarca en medio de una mayor concentración en el sector de la IA, liderada por el gigante Nvidia, que recientemente compró la plataforma Hugging Face y la firma de análisis Kumo, y entró en una asociación con Groq a finales de 2025.

Se trata de la segunda mayor adquisición de AMD después de la compra de Xilinx por US$ 50,000 millones en 2022. Este mes, AMD se convirtió en la empresa más reciente en alcanzar una valoración de un billón de dólares por las masivas inversiones en el sector de inteligencia artificial.

¿Quién es Fei-Fei Li?

Li es cofundadora y directora ejecutiva de World Labs, además de profesora en la Universidad de Stanford, donde codirige el Instituto de IA, y destacada este año como una de las arquitectas de la IA por la revista Time.

Li fundó World Labs para desarrollar lo que ella llamó “inteligencia espacial”, una tecnología que puede simular ambientes tridimensionales a partir de imágenes, video y texto.

Esta imagen de portada, cortesía de TIME/TIME Person of the Year y obtenida el 11 de diciembre de 2025, muestra la portada de la revista TIME que anuncia a los "Arquitectos de la IA" (Architects of AI) como la Personalidad del Año 2025 de TIME, con una ilustración de Jason Seiler realizada para la publicación. En la portada aparecen, de izquierda a derecha: el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; la directora ejecutiva de Advanced Micro Devices, Lisa Su; el director ejecutivo de xAI, Elon Musk; el presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; el director ejecutivo de DeepMind Technologies, Demis Hassabis; el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei; y la directora ejecutiva de World Labs, Fei-Fei Li.

La empresa investiga los llamados modelos del mundo, que funcionan de manera diferente a los populares sistemas de IA que generan texto e imágenes.

En lugar de crear contenido nuevo, los modelos del mundo aprenden cómo funciona realmente el mundo físico para poder simular y predecir lo que sucede. Este tipo de investigación tiene aplicaciones en robótica y simulaciones virtuales.

“Ahora que tenemos evidencia tangible de las posibilidades, haremos todo lo que podamos para acelerar el futuro”, dijo Li en una entrada de blog. “Hacer esto requiere que escalemos nuestros esfuerzos, ampliando nuestro alcance y acercándonos más al hardware”.