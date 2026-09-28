La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene las condiciones de El Niño costero en la categoría extraordinaria y El Niño global en nivel muy fuerte, escenarios que, según el contralmirante Jorge Vizcarra Figueroa, director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, continuarán hasta enero de 2027.

El pronunciamiento se conoció tras la reunión de los siete representantes de las instituciones que integran el Enfen, realizada hoy lunes 28 de setiembre en la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, donde se evaluó la evolución de las variables oceánicas y atmosféricas vinculadas con ambos fenómenos, informó La Agencia Andina.

El director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú explicó que se trata de dos eventos diferentes, por lo que sus categorías no deben confundirse.

“El Niño costero se presenta frente a nuestras costas y las evaluaciones van desde débil, moderado, fuerte y extraordinario. Cuando hablamos de El Niño a escala global, en cuanto a nivel oceánico hablamos de magnitudes de débil, moderado, fuerte y muy fuerte”, precisó el vocero en declaraciones a TVPerú.

Lluvias comenzarán a ganar frecuencia desde octubre

El director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú sostuvo que uno de los principales cambios respecto al escenario previsto en el comunicado anterior está relacionado con el inicio de las precipitaciones en la costa norte.

En la evaluación previa se había señalado que las lluvias comenzarían a adquirir mayor presencia desde noviembre. Sin embargo, los eventos registrados recientemente muestran que ya pueden producirse episodios fuertes y puntuales durante octubre.

Vizcarra explicó que el nuevo comunicado del Enfen prevé que durante el trimestre octubre-diciembre las precipitaciones se ubiquen por encima de sus valores normales.

“En octubre se van a presentar algunos episodios puntuales, sobre todo en la zona norte, pero conforme vayan pasando los meses, en noviembre se van a hacer mucho más frecuentes, con una intensificación conforme vamos llegando a verano”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Accor levanta hoteles en la playa pese al impacto de El Niño

Lluvias ya se presentan en la costa norte

La actualización del Enfen coincide con las lluvias que ya se registran desde la semana pasada en la costa norte. Esta mañana el Senamhi calificó de “precipitaciones excepcionales” a las lluvias reportada en Tumbes y Piura, con acumulados que superaron ampliamente los valores normales para setiembre.

Entre los registros destacados figura la estación Cañaveral, en Tumbes, donde se acumularon 78.5 milímetros en 24 horas, mientras que Cabo Inga alcanzó 72 mm.

En Piura, la estación El Alto, en Talara, registró 13.5 mm en un día, superando el máximo histórico anterior para setiembre, de 3 mm, registrado en 1977.

Estos episodios evidencian que la actividad pluviométrica ya se ha adelantado respecto de las previsiones iniciales para la temporada.

Mayor riesgo hacia el verano

Jorge Vizcarra indicó que el comportamiento esperado por el Enfen plantea un incremento progresivo de las lluvias conforme avance la temporada.

Remarcó que durante octubre podrían presentarse episodios puntuales, principalmente en la costa norte. En noviembre, las precipitaciones serían más frecuentes, mientras que hacia el verano se espera una intensificación.

Este escenario adquiere especial relevancia para las zonas expuestas a inundaciones, desbordes de ríos y activación de quebradas, debido a que la persistencia de temperaturas elevadas del mar puede favorecer una mayor disponibilidad de humedad para la atmósfera.

ENFEN pronostica lluvias intensas en la costa norte desde noviembre. (Foto: Andina)

Niño costero y Niño global alcanzan sus categorías superiores

Jorge Vizcarra explicó que actualmente El Niño costero extraordinario y El Niño global muy fuerte presentan magnitudes próximas a los niveles máximos contemplados para sus respectivas clasificaciones.

En el caso de El Niño costero, la condición es extraordinaria, mientras que el fenómeno de alcance global se encuentra en una condición muy fuerte.

“En este caso particular se están presentando dos eventos con magnitudes prácticamente llegando al tope cada una de las magnitudes”, sostuvo.

De acuerdo con la evaluación adelantada por el representante del Enfen, estas condiciones se mantendrán hasta enero de 2027.

A partir de ese mes comenzaría un proceso de transición, durante el cual las condiciones asociadas a ambos fenómenos irían disminuyendo progresivamente hasta el otoño de 2027.

Vizcarra remarcó, no obstante, que las probabilidades y proyecciones pueden variar conforme transcurre el tiempo, por lo que resulta necesario mantener el monitoreo de las variables oceánicas y atmosféricas.







