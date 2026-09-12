El clima europeo podría modificar el abastecimiento agrícola y favorecer a proveedores como Perú. (Foto: Andina / ChatGPT)
El clima europeo podría modificar el abastecimiento agrícola y favorecer a proveedores como Perú. (Foto: Andina / ChatGPT)
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Camila Vera
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El clima podría cambiar las reglas de juego en uno de los mercados más importantes para los alimentos de Perú. La mayor variabilidad climática en Europa está afectando la producción de ciertos cultivos, lo que generaría una demanda adicional por proveedores externos.

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