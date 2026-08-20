La campaña de uva 2026 de Agrícola Pampa Baja avanza con un ritmo favorable y hasta una semana de adelanto frente a su calendario habitual. La agroexportadora espera aprovechar tanto el ingreso de nuevas hectáreas en producción como una ventana comercial favorable para la fruta de Arequipa.

La empresa, que opera en los proyectos Majes, en Arequipa, y Olmos, en el norte del país, inicia su temporada de uva a mediados de noviembre y la cierra a mediados de enero. Según Juan Carlos Paredes, director de Agrícola Pampa Baja, las condiciones agroclimáticas de Arequipa siguen siendo favorables para el cultivo.

“En Arequipa la verdad que El Niño no se presenta, no se manifiesta con lluvias torrenciales o temperaturas elevadas”, señaló Paredes a FreshPlaza.

Sin embargo, el ejecutivo advirtió que los pronósticos apuntan a una probabilidad de 50% de que las lluvias entre enero y marzo sean menores a lo normal.

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Pampa Baja proyecta alcanzar casi dos millones de cajas de uva

La compañía espera cerrar la campaña con 1,7 millones de cajas de uva, impulsada por la entrada en producción de 70 hectáreas de recambio varietal, que representan un incremento de 15% respecto al ciclo anterior.

Con este ingreso, Pampa Baja completa la renovación de sus 450 hectáreas de uva, ahora cultivadas con variedades como Autumn Crisp, Allison, Sweet Globe, Timco, Melody e Ivory.

Las condiciones agroclimáticas de Arequipa, marcadas por una amplitud térmica entre el día y la noche, también favorecen el perfil de la fruta. Según Paredes, estas características permiten obtener una uva con “buen sabor, buen Brix, y buena fruta para viajar a Asia”.

En cuanto a sus mercados, dos tercios de la producción se destinan a Estados Unidos y un tercio a Asia. Para reforzar su presencia en este último destino, la empresa participará en la feria de Hong Kong con un equipo de siete personas.

A ello se suma una ventana comercial que Pampa Baja considera favorable. Paredes mencionó el adelanto en el cierre de la campaña de California por las altas temperaturas y la afectación que El Niño ha generado en variedades como Sweet Globe y Autumn Crest en Piura.

“Va a tener una demanda buena, porque va a haber poca fruta. Estamos muy optimistas con la campaña de este año”, afirmó.

as condiciones climáticas en Olmos llevaron a Pampa Baja a revisar su expectativa para la campaña de palta Hass. (Foto: Andina)

El Niño obliga a revisar la expectativa para la palta de Olmos

El panorama cambia para la palta Hass que Pampa Baja cultiva en el Proyecto Olmos, donde la empresa maneja 940 hectáreas. Allí, las temperaturas se han mantenido entre 3 y 4 grados por encima de lo normal, mientras que la floración y cuaja, etapas determinantes para el resultado de la campaña, se producirán entre septiembre y octubre.

Ante este escenario, Pampa Baja revisó su presupuesto de rendimiento para la temporada 2026/27, tomando como referencia un escenario de FEN extraordinario. La compañía espera pasar de 22 a 13 toneladas por hectárea, lo que implicaría una reducción de 30% en la producción norteña de palta Hass.

“Esperamos a fines de octubre, después del periodo de floración y cuaja, tener ya una respuesta de la planta al manejo especial que le hemos dado en este año especial”, indicó Paredes.

El ejecutivo remarcó que la cifra definitiva de producción se conocerá con mayor certeza en los próximos meses, una vez concluido el periodo de floración y cuaja.