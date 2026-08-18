Valle y Pampa invertirá US$ 3.5 millones para fortalecer su operación. (Foto: Valle y Pampa/composición)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Más que sumar nuevas hectáreas o incorporar cultivos, Valle y Pampa decidió cambiar el foco de su estrategia. La agroexportadora peruana concentrará sus próximos esfuerzos en fortalecer su operación mediante mejoras orientadas a ganar eficiencia y reforzar su competitividad. ¿Cómo ejecutará ese plan?

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