Perú es el más grande exportador de Granada del hemisferio sur. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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La granada peruana ya marca un récord histórico de exportación en volumen (50,958 toneladas a junio, con una o dos semanas de despachos aún pendientes), impulsada por la expansión de los pequeños agricultores. En ese escenario, Pomica, segunda mayor exportadora del fruto, avanza en la apertura de mercados asiáticos y expande sus operaciones a nuevas regiones del país, al tiempo que proyecta despachar cerca de 365 contenedores, equivalentes a 6.2 millones de kilos, frente a los 4.7 millones del ejercicio previo.

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