“El crecimiento en volumen es de aproximadamente 32%, mientras que la industria está creciendo alrededor de 23%”, señaló José Luis Gereda, gerente general de Pomica, a Gestión.

La cifra supera con holgura los 275 contenedores que la propia empresa había estimado meses atrás. Gereda, quien también preside el gremio de granaderos del Perú (ProGranada), explicó que el repunte responde a un cambio estructural del sector.

Tras el desplome de 2022 —cuando la producción nacional rondó las 49,000 toneladas y las grandes exportadoras migraron hacia el arándano y las uvas patentadas, de retorno más rápido—, fueron los pequeños productores quienes sostuvieron el cultivo.

“Lo que me gustaría incentivar es que más pequeños siembren, para que no se diga que la exportación es solo de los grandes”, afirmó.

A contracorriente de la percepción general, el ejecutivo descartó que el Fenómeno El Niño haya impactado el salto de este ejercicio. “Este año el efecto de El Niño ha sido muy poco; donde la producción cayó muchísimo fue en 2024”, precisó. Las temperaturas más bien favorecieron el rendimiento de los campos a lo largo de una campaña escalonada que arranca en enero con Arequipa, sigue con Ica —principal zona productora— y se extiende hasta cerca de la semana 32 (agosto), cuando rinden Tacna y Lima.

La Granada tiene diferente caracteristicas de calidad y de estacionalidad en las diferentes regione del Perú.

Granada: precios a la baja tras una campaña de especulación advierte Pomica

El reverso del mayor volumen ha sido la presión sobre los precios. La campaña arrancó con precios de retorno al campo de US$ 2.50 por kilo y hoy bordean US$ 1.30, los más bajos de los últimos tres años, aunque sin llegar a los niveles críticos de 2024.

Gereda atribuyó parte de la volatilidad a la proliferación de acopiadores, que elevaron artificialmente los precios locales. “Hemos tenido un mercado paralelo entre Perú y el extranjero, y el exportador quedó en la mitad del sándwich”, graficó, en alusión a las ventas en consignación, cuyo pago se concreta entre 60 y 90 días después del embarque.

A ello se sumó el alza de fletes y del transporte local tras el repunte del conflicto en Medio Oriente, parcialmente compensada por un euro fuerte para quienes venden en esa moneda.

En medio de ese tablero de costos al alza y precios a la baja, Pomica mira hacia el oriente para diversificar riesgos. Pero la puerta más codiciada todavía está cerrada.

Aunque el protocolo fitosanitario para exportar granada a China fue aprobado a fines del año pasado, todavía no hay despachos. Los requisitos finales, publicados en diciembre, exigen el monitoreo de la plaga Cydia —una polilla habitual en manzanas y peras— desde la floración, que comienza entre agosto y septiembre.

Por ello, el gremio decidió postergar el ingreso. “Tenemos que hacer las cosas bien desde el comienzo”, sostuvo el ejecutivo.

Pomica realizará este año el seguimiento junto con Senasa para habilitar el mercado chino la próxima campaña, condicionado además a un tratamiento de frío a 1.6 °C que demanda especial cuidado por el riesgo de daño en el fruto. Gereda estimó un proceso de aprendizaje de uno a dos años. Los envíos podrían salir por el puerto de Chancay o por el Callao, según los días de travesía de cada nave.

Arequipa, Tacna y un nueva apuesta en Moquegua de Pomica

La estrategia de Pomica pasa por descentralizar su producción, hoy concentrada en Ica —que reúne el 77% del cultivo nacional—, para “aplanar la curva” de cosecha y abastecer los anaqueles durante más tiempo. La empresa lleva tres años de asociación en participación con pequeños productores en Arequipa y un segundo año en Tacna, región donde este año la empresa concentra el 70% de la fruta exportada.

A ello se suma una incursión en Moquegua junto a un grupo de pequeños agricultores para que este año se empiecen a sembrar áreas de granadas. “La región tiene una temperatura muy parecida a La Joya, lo que le daría potencial de salir temprano”, indicó.

En materia de variedades, Pomica representa a AgroGénesis para la variedad Kingdom, de mayor rendimiento por hectárea y mejor color, que ya se siembra en Ica y se evaluará en parcelas experimentales en otras zonas del país.

“Estamos promocionando el sembrío de esta variedad, pero somos cautelosos porque la fruta se comporta distinto en diferentes partes del país por sus temperaturas”, afirmó.

Para acompañar el crecimiento, la compañía invirtió cerca de US$ 200,000 en ampliar su planta de Ica, que pasó de procesar 120,000 a 200,000 kilos diarios de granada en pico de campaña y elevó su capacidad de guarda de 40 a 60 contenedores.

De cara al resto del año, las metas internas de la empresa apuntan a optimizar el control de procesos en campo y packing para reducir costos, mientras que en el frente externo busca consolidar las alianzas con pequeños agricultores y promover nuevos protocolos sanitarios. Corea del Sur y Tailandia encabezan la lista de mercados asiáticos por habilitar. “Corea tiene un potencial inmenso para la fruta de calidad de exportación de granada”, remarcó Gereda, quien insiste en el valor nutricional de la granada —con más antioxidantes que el arándano— pese a tratarse de un mercado nicho.

Más datos sobre Pomica.

Campos. Pomica gestiona hoy unas 380 hectáreas junto a 77 productores —incluida su propia operación—, distribuidos en distintas regiones del país. Solo el 32% de esa producción es propia; el 68% restante proviene de pequeños agricultores.

Pomica gestiona hoy unas 380 hectáreas junto a 77 productores —incluida su propia operación—, distribuidos en distintas regiones del país. Solo el 32% de esa producción es propia; el 68% restante proviene de pequeños agricultores. Principal destino. Europa concentra alrededor del 75% de los despachos de la empresa, con clientes como Tesco, Marks & Spencer, Aldi, Lidl y Rewe, además de Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Europa concentra alrededor del 75% de los despachos de la empresa, con clientes como Tesco, Marks & Spencer, Aldi, Lidl y Rewe, además de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Producción país. En el Perú hay aproximadamente 2,305 Has de granada plantadas, con una producción cercana a las 50,000 toneladas.

En el Perú hay aproximadamente 2,305 Has de granada plantadas, con una producción cercana a las 50,000 toneladas. Volumen exportado. El dinamismo de Pomica supera al promedio nacional. En el agregado del país, las exportaciones de granada crecieron 21.91%, al pasar de 41,701 toneladas en 2025 a 50,958 toneladas en 2026. En el caso del grupo, el salto fue casi del doble: de 4,406 a 6,200 toneladas en el mismo periodo, un incremento de 40.72% que duplica el ritmo de expansión del sector.