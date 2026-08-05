Karin García Juárez era candidata a la Alcaldía de San Miguel por Avanza País. (Foto: Agencia Andina)
Karin García Juárez era candidata a la Alcaldía de San Miguel por Avanza País. (Foto: Agencia Andina)
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Redacción Gestión
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, en la lista que también lleva como candidato a primer regidor al actual alcalde de ese distrito, Eduardo Bless.

Mediante un documento enviado al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 1, García precisó que el pasado 1 de julio presentó su renuncia a su candidatura ante dicha entidad.

“En ese sentido, manifiesto de manera libre, voluntaria, expresa e inequívoca mi decisión de desistir de continuar participando como candidata al referido cargo de elección popular, ratificando íntegramente el contenido de la renuncia presentada con fecha 21 de julio de 2026”, se lee en el escrito enviado al colegiado electoral.

Si la entidad competente acepta la renuncia de Karin García y de ganar las elecciones del 4 de octubre, el actual alcalde y candidato a teniente alcalde Eduardo Bless, asumiría el cargo.

La fórmula del partido está integrada también por Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, quien postula como teniente alcalde o primer regidor.

De acuerdo con

El caso tiene el mismo escenario que Renovación Popular, en donde Luis Rubio renunció a su candidatura a la alcaldía de Lima. Foto: Difusión
El caso tiene el mismo escenario que Renovación Popular, en donde Luis Rubio renunció a su candidatura a la alcaldía de Lima. Foto: Difusión

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