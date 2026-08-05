La candidata de Avanza País para la alcaldía de San Miguel, Karín García, renunció a su postulación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en la lista que también lleva como candidato a primer regidor al actual alcalde de ese distrito, Eduardo Bless.

Mediante un documento enviado al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 1, García precisó que el pasado 1 de julio presentó su renuncia a su candidatura ante dicha entidad. Sin embargo, con el objetivo de otorgar “mayor precisión” a su solicitud y evitar cualquier “interpretación”, envió otro documento donde deja constancia que su renuncia “fue, es y será irrevocable”.

“En ese sentido, manifiesto de manera libre, voluntaria, expresa e inequívoca mi decisión de desistir de continuar participando como candidata al referido cargo de elección popular, ratificando íntegramente el contenido de la renuncia presentada con fecha 21 de julio de 2026”, se lee en el escrito enviado al colegiado electoral.

Si la entidad competente acepta la renuncia de Karin García y de ganar las elecciones del 4 de octubre, el actual alcalde y candidato a teniente alcalde Eduardo Bless, asumiría el cargo.

Este caso tiene el mismo escenario que Renovación Popular, en donde Luis Rubio renunció a su candidatura a la alcaldía de Lima. La fórmula del partido está integrada también por Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, quien postula como teniente alcalde o primer regidor.

De acuerdo con el cronograma electoral de los comicios del 4 de octubre, el 5 de agosto es la fecha límite para publicar fórmulas de candidatos admitidos y para la presentación de renuncias y retiro de listas.