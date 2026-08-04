Andino Inversiones Global (AIG), grupo peruano con inversiones en infraestructura y logística, acelera su expansión en España. Tras iniciar este año su primera operación de carga aérea en Madrid, la compañía ahora apunta al negocio portuario y llegó a la fase final de una licitación internacional en Barcelona. Pero, ¿qué activo busca sumar a su operación europea?

La Autoridad Portuaria de Barcelona admitió oficialmente la propuesta de Andino para competir por la concesión destinada a la construcción y operación de la terminal multipropósito del muelle Príncep d’Espanya, luego de que la compañía superara la evaluación técnica y documental establecida en el concurso.

La empresa peruana disputará la etapa definitiva con otros dos postores internacionales: Sammer, del Grupo Mestre, y Boluda Maritime Terminals.

De adjudicarse el proyecto, Andino sumaría una operación portuaria a su reciente incursión en el negocio de carga aérea en España, ampliando así su presencia en infraestructura logística dentro del mercado europeo.

¿Qué contempla la terminal que busca operar Andino?

La licitación comprende una concesión por 16 años para construir y operar una terminal marítima pública multipropósito en el muelle Príncep d’Espanya, sobre una superficie de 87,425 metros cuadrados (m²).

El proyecto contempla la explotación de infraestructura existente y la prestación de servicios portuarios relacionados con la manipulación, almacenamiento y gestión de carga.

Además, las condiciones del concurso establecen un tráfico mínimo comprometido de 240,000 toneladas anuales a partir del 2028, uno de los principales requerimientos operativos para quien obtenga la concesión.

El documento no precisa el monto de inversión que demandaría el proyecto para Andino ni cuándo se conocerá al ganador de la licitación.

La peruana Andino viene fortaleciendo su presencia europea mediante inversiones vinculadas a infraestructura y logística.

Andino acelera su expansión en España

La apuesta por Barcelona se produce pocos meses después de que Andino concretara otro movimiento en el mercado español. En abril de este año, su filial Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA) inició operaciones en su primera terminal de carga aérea en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA), filial de Andino, ya opera una terminal de carga aérea en Madrid-Barajas.

La infraestructura opera bajo una concesión de 30 años otorgada por Aena y tiene capacidad para movilizar hasta 80,000 toneladas anuales. Asimismo, incorpora tecnología especializada para la gestión y trazabilidad de la carga.

En paralelo a su expansión operativa, Andino viene reforzando su presencia en el mercado de capitales europeo. La compañía obtuvo recientemente la aprobación de su documentación para incorporarse a BME Growth mediante listing directo, proceso que complementará su actual cotización en Euronext Access+ de París.

De esta manera, una eventual adjudicación en Barcelona ampliaría la presencia de Andino en España desde el negocio aeroportuario hacia el portuario, como parte de una estrategia de internacionalización que abarca infraestructura, logística y servicios vinculados al comercio exterior.