Mobiliare elevó al 50% su participación en Operadora Portuaria (OPORSA) tras recibir la autorización de Indecopi. (Foto: Grupo Andino)
Mobiliare elevó al 50% su participación en Operadora Portuaria (OPORSA) tras recibir la autorización de Indecopi. (Foto: Grupo Andino)
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Redacción Gestión
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consolidó una alianza estratégica con la inmobiliaria latinoamericana Mobiliare Real Estate Solutions Perú, luego de que esta última elevara al 50% su participación en Operadora Portuaria (OPORSA). La operación, autorizada por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi, permitirá a ambas compañías desarrollar de manera conjunta un hub logístico en el Callao.

La alianza se concretó tras la adquisición de un 12% adicional de las acciones de OPORSA por parte de Mobiliare. Con ello, la firma inmobiliaria completó el proceso iniciado en diciembre de 2025, cuando ingresó a la empresa con la compra del 38% de participación,

El proyecto estará enfocado en el desarrollo de infraestructura logística e inmobiliaria sobre un terreno de más de 50 hectáreas de propiedad de OPORSA, ubicado en el Callao. Ambas empresas también trabajarán en la optimización de los activos de la operadora para ampliar la oferta de espacios destinados a actividades logísticas, industriales y de servicios.

El proyecto contempla el desarrollo de infraestructura logística e inmobiliaria sobre un terreno de más de 50 hectáreas. (Foto: Grupo Andino)
El proyecto contempla el desarrollo de infraestructura logística e inmobiliaria sobre un terreno de más de 50 hectáreas. (Foto: Grupo Andino)
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Conectividad estratégica

Uno de los principales atributos del terreno es su ubicación estratégica dentro de la zona de influencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto del Callao y el megapuerto de Chancay. Esta conectividad permitirá integrar operaciones aéreas, marítimas y terrestres en un mismo eje logístico.

Según las empresas, esta ubicación facilitará el desarrollo de soluciones para compañías vinculadas al comercio exterior, aprovechando la creciente demanda por infraestructura cercana a los principales terminales de carga del país.

La alianza reúne la experiencia de Andino en infraestructura portuaria, aeroportuaria y servicios logísticos, actividad que desarrolla desde hace más de 53 años. La compañía mantiene operaciones en Perú, México y España a través de distintas empresas especializadas en logística e infraestructura.

El hub logístico estará ubicado en el área de influencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto del Callao y el megapuerto de Chancay. (Foto: Grupo Andino)
El hub logístico estará ubicado en el área de influencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto del Callao y el megapuerto de Chancay. (Foto: Grupo Andino)
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Nueva infraestructura logística en el Callao

Por su parte, Mobiliare aportará su experiencia en el desarrollo, gestión y arrendamiento de activos logísticos e industriales. La empresa opera en nueve países de América Latina y administra un portafolio valorizado en más de US$1.500 millones, distribuido en más de 100 inmuebles.

El desarrollo del proyecto también incorporará estándares internacionales de sostenibilidad e infraestructura eficiente. Para ello, Mobiliare aplicará criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), respaldados por las certificaciones y reconocimientos que mantiene en el mercado regional.

Con la consolidación de esta alianza, Andino y Mobiliare buscan impulsar el desarrollo de nueva infraestructura logística en el Callao y aprovechar la cercanía con el aeropuerto Jorge Chávez, el puerto del Callao y el megapuerto de Chancay para fortalecer la competitividad del comercio exterior peruano.

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