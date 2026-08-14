En las últimas semanas, WhatsApp avanza en un nuevo modelo de seguridad que desplaza al número telefónico como la única llave que permita intercambiar mensajes entre usuarios: la app ha incorporado los nombres de usuario para ocultar el número móvil a desconocidos.

El número deja de ser la única llave

En datos de Osiptel, WhatsApp es utilizada por el 98% de los peruanos, y como parte de la cotidianidad, los números suelen quedar expuestos en grupos en los que necesariamente uno no desea compartir un dato tan sensible con todo el mundo.

De acuerdo con Jimmy Arias, docente de la UPC, uno de los principales cambios que introducen los usernames está relacionado con la trazabilidad de la identidad digital: al dejar de exponer el número, se reduce la posibilidad de que este dato sea utilizado para vincular la identidad de una persona con distintos servicios.

“Busca evitar vectores de ataque para que los ciberdelincuentes no los rastreen y puedan engañarte a través de un mensaje. El username reduce el riesgo de que el número se convierta en una llave maestra para vincular información de una persona con distintos servicios”, dijo a Gestión.

¿Se vuelve el usuario invisible?

Joel Vilca, docente de Tecnologías de la Información de CERTUS, añade que, si bien el número móvil queda oculto, otros elementos como el nombre, la foto de perfil, la información de la cuenta o el estado de conexión pueden continuar visibles, dependiendo de la configuración de privacidad del usuario.

Recomienda evitar usernames en esta app de Meta que revelen información personal, como apellidos, fechas de nacimiento, nombres completos o datos relacionados con el lugar de trabajo. Deben manejarse bajo el principio de entregar la menor cantidad posible de información que permita identificar a una persona.

Una decisión esencial es evitar colocar usernames que revelen información personal, como apellidos, fechas de nacimiento, nombres completos o datos relacionados con el lugar de trabajo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio - MAG - Gemini

Entre los criterios más importantes a considerar sobre los nombres de usuario, figuran:

No uses datos personales: Evita poner tus apellidos, año de nacimiento o el nombre de tu empresa al crear tu nuevo usuario.

Evita poner tus apellidos, año de nacimiento o el nombre de tu empresa al crear tu nuevo usuario. Cuidado con los engaños: Los estafadores podrían crear nombres muy parecidos a los de tu banco o tiendas conocidas para engañarte. Siempre asegúrate de que estás hablando con la cuenta correcta.

Los estafadores podrían crear nombres muy parecidos a los de tu banco o tiendas conocidas para engañarte. Siempre asegúrate de que estás hablando con la cuenta correcta. Protege tu cuenta: Sigue usando el “PIN de seguridad” (verificación en dos pasos) de WhatsApp para que nadie pueda robarte tu cuenta.

Coinciden Arias y Vilca que la nueva función debe entenderse como una capa adicional de privacidad y no como una protección absoluta contra la ciberdelincuencia. “Todo sistema es vulnerable”, sostienen.

El nuevo problema para las empresas: ¿cómo conseguir el número del cliente?

Desde Infobip recuerdan que Perú posee 26 millones de usuarios activos mensuales de WhatsApp, lo que inexorablemente afecta las estrategias comerciales basadas en esta app móvil.

Luis Torres, product sales expert de Infobip, comenta que para las marcas y empresas el beneficio radica en que, al unificar el username con el Nombre Verificado de Meta, se pone un freno a las cuentas falsas que suplantan identidades, uno de los mayores problemas en compras o transacciones vía chat.

Descarta también riesgos de pérdidas sobre el registro que se tenga de clientes, porque Meta introduce un identificador permanente por cliente llamado BSUID (userID), que garantiza que las marcas puedan seguir enviando mensajes a sus usuarios con total continuidad, incluso si el cliente decide activar sus opciones de privacidad y ocultar su número telefónico.

“Mientras que los usuarios cotidianos pueden elegir sin problema un nuevo handle, para las marcas sí es ventajoso que unifiquen todo su ecosistema de Meta bajo la misma identidad, y conviene hacerlo pronto: facilita a los seguidores ubicarlas en WhatsApp si ya las siguen en otras redes y evita que un tercero, como las cuentas falsas, reclame el nombre antes”, señala.

Al respecto, Arias explica que en pequeños negocios como restaurantes, emprendimientos y otros que emplean WhatsApp como canal de atención y venta , el cambio puede alterar una práctica habitual: obtener el número telefónico de una persona que realiza una consulta no implica necesariamente que esta quiera incorporarse a una base de datos comercial.

“El consumidor podrá preguntar por un producto o servicio sin necesariamente entregar su número. Favorece al consumidor porque reduce la posibilidad de que sea incorporado sin su consentimiento a listas de difusión o campañas masivas”, concluye.

El dato:

- Para escoger tu número de usuario, se necesitan usar solo minúsculas, números, puntos y guiones bajos, con entre 3 y 35 caracteres.

- Se puede activar una clave de username para filtrar a quién te escribe por primera vez y así evitar contactos no deseados.