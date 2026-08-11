En Perú, los formatos impresos lideran la participación, siguen siendo el formato preferido por los lectores. Sin embargo, algunas editoriales han comenzado a adaptar sus formatos a lo digital, conforme a las tendencias.

¿Cómo va el mercado? Según un informe del Global Entertainment & Media Outlook 2025-2030 de PwC, los ingresos de libros, revistas y periódicos alcanzarán alrededor de US$ 640 millones en 2026 a nivel global, mientras que en el 2030 caerían a US$ 637 millones.

Los desafíos del sector

El informe ddtalla que existen una serie de desafíos para las editoriales en la conformación y transformación de un espacio digital de su catálogo.

En este caso, migrar a lo digital implica pasar de ingresos por venta de ejemplares físicos a modelos de suscripción periódica o monetización publicitaria por impresiones o clics, donde los márgenes iniciales suelen ser menores, por lo que desde ahí inician los retos.

En segundo lugar, está la retención de la audiencia y la competencia por la atención. En el entorno digital las editoriales compiten no solo entre sí, sino contra redes sociales, plataformas de streaming y creadores de contenido.

Además, resalta que existe un desafío en la transformación cultural y de procesos internos. Adaptar las redacciones y equipos editoriales para producir contenidos nativos digitales, interactivos y optimizados con analítica de datos en tiempo real, manteniendo la calidad periodística o editorial que respalda a la marca.

Aunque lo digital gana terreno en el mundo, en Perú el papel sigue siendo el formato preferido por los lectores, mientras editoriales empiezan a adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas. Foto: Andina

Las estrategias

Gestión conversó con dos editoriales para conocer su punto de vista respecto a esta tendencia.

Jeremy Torres Montero, gerente general en Speedwagon, indicó tanto en Perú como en otros países en Europa, existe una tendencia al alza de librerías independientes que trabajan con editoriales y autores independientes que ya miran lo digital.

Este resurgir se vincula con un “detox digital”, donde los jóvenes, muy expuestos al teléfono y las pantallas, buscan reconectarse con espacios y experiencias físicas como reuniones, citas presenciales en cafés o centros comerciales, contacto con la gente y, por extensión, con el libro físico.

En ese contexto, el libro físico mantiene un lugar central, asociado a una experiencia tangible y social de lectura y encuentro. Sin embargo, este fenómeno no implica que el libro digital sea irrelevante, si no se mantiene una alternativa importante que debe ser evaluada estratégicamente en el entorno librero.

Torres relató que sostuvo reuniones con una editorial de Colombia que trabaja dos líneas: digitalización de libros y modelos de impresión bajo demanda. Desde su perspectiva, este tipo de alianzas abre algunas posibilidades:

Expansión hacia otros países de Latinoamérica y hacia todo el público de habla hispana.

Traducción de libros a varios idiomas (inglés, portugués, japonés, entre otros), lo que amplía el alcance internacional de la editorial.

Este tipo de estrategias son contempladas por las editoriales peruanas no solo para crecer dentro del público nacional, si no también expandirse a mercados regionales.

Asimismo, el desarrollo de audiolibros ve otra vía de difusión, aunque con reservas respecto al uso de inteligencia artificial en voces y procesos creativos.

Según precisó, Speedwagon ya ha experimentado en el pasado con contenidos digitales. Torres recuerda que durante la pandemia, cuando se impulsaban campañas de lectura en casa, la editorial ofreció libros gratuitos para descarga a través de la plataforma española Lectu.

Lectu permitía a editoriales latinoamericanas subir libros de libre descarga, hasta que cerró hace uno o año y medio por problemas de costos. En esa etapa, títulos de Speedwagon como “Ecofuturismo” y “Cyberterror” tuvieron una buena acogida.

Sin embargo, pese a ello, hay brechas que aún persisten en el sector, sobre todo en los consumidores.

“Hay un segmento de la población que sí cuenta con la posibilidad de usar un Kindle, porque en el celular es muy complicado leer. Usar un dispositivo especial para la lectura, sea una tablet o una tableta de Kindle, te facilitan”, señaló.

Ventas y perspectivas

Por otro lado, Héctor Huerto Vizcarra, director de Acuedi Ediciones, indicó desde su perspectiva que el principal reto para las editoriales peruanas no es lo tecnológico, si no estratégico, entender cuál es realmente el mercado digital.

Según precisó, desde el 2011 cuando creó la editorial, entendió que la clave está en comprender de qué manera el mercado digital acompaña al mercado impreso y cómo lo digital puede potenciar lo impreso, más que reemplazarlo.

Es decir, la digitalización no se concibe como una sustitución del libro físico, sino como una ampliación de las posibilidades de difusión y acceso, siempre en relación con el soporte impreso tradicional.

Es por ello que, bajo esa perspectiva, Huerto sostuvo que el formato impreso seguirá vigente. Lo digital no ha logrado desmarcarse del libro físico y las tecnologías creadas hasta ahora no han cambiado, mejorado ni suplantado el formato tradicional del libro.

Esto significa que el soporte material conserva un valor que no ha sido superado por el entorno digital, por lo que no prevé una desaparición del libro impreso, sino una coexistencia donde este sigue teniendo predominio.

Sobre la participación de las ventas digitales en su modelo de negocio, Huerto señaló que:

La venta digital representa menos del 10%, de acuerdo con Acuedi Ediciones.

La venta impresa sigue siendo predominante.

Consultado sobre las dificultades que enfrenta el lector peruano, Huerto identificó como principal obstáculo la dimensión económica. Consideró que el libro sigue siendo un objeto de lujo, no un bien de consumo masivo accesible para todos.

Esto se traduce en que hay sectores de la población, especialmente los de menores recursos, que carecen de capacidad económica para adquirir libros al precio que tienen actualmente.

Recomendaciones para economizar la compra de libros

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) compartió algunas recomendaciones para preparar el presupuesto para la adquisición de material bibliográfico.

Antes de realizar una compra librera, se debe establecer un monto máximo para tus compras. Este presupuesto debe considerar tus ingresos y no afectar el pago de tus gastos esenciales.

Tener una lista de los libros que realmente se busca. Si ya se tiene títulos, autores o géneros en mente, deben anotarse antes de comprar. Tener una idea clara facilita priorizar tus compras y reduce la posibilidad de adquirir libros únicamente porque estaban en promoción o llamaron tu atención en el momento.

Incluir todos los gastos, desde el precio de los ibros hasta el transporte para llegar al punto, la alimentación, actividades o cualquier otro gasto que puedas realizar durante el recorrido librero.

Los descuentos pueden representar una buena oportunidad. Antes de aprovechar una promoción, debe analizarse si se pensaba en adquirir ese libro en descuento o si se trata de una estrategia para incentivar a gastar más de lo previsto.