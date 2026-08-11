Los retos de las editoriales en la digitalización de libros. (Foto: Pixabay)
Los retos de las editoriales en la digitalización de libros. (Foto: Pixabay)
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Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

Las nuevas tecnologías han generado que diversas empresas y sectores se adapten al cambio. La industria del papel, que engloba a periódicos, revistas y libros, es una de las que más cambios hacia la ciudadanía a generado; en muchos casos pasando a lo digital.

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