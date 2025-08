En un contexto de cambio en los negocios y la sociedad, así como retos como la digitalización de ciertos sectores y procedimientos, el sector empresarial enfrenta el reto constante de actualizarse ante las nuevas tendencias.

“La lectura de libros es, sin duda, un imperativo estratégico para el empresario contemporáneo. En un panorama global caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, la capacidad de asimilar nuevas ideas, comprender tendencias disruptivas y anticipar escenarios futuros se convierte en una ventaja competitiva decisiva”, indicó Raju Narisetti, partner & líder de McKinsey Global Publishing.

El directivo remarcó que las lecturas deben tener un enfoque multidisciplinario para la toma de decisiones informada y la resiliencia empresarial. Asimismo, precisó que estas sirven ”no solo para entender a los clientes, a los trabajadores y a los stakeholders, sino también para liderar con mayor efectividad".

Recomendaciones de líderes globales

Algunas lecturas que diversos líderes del mundo empresarial en el mundo y ligados al sector recomiendan leer son:

- “Patriota- Alexei Navalny”, sugerido por Tracy Francis, senior partner y managing partner para América Latina de McKinsey. Este libro es la autobiografía y memoria política de Alexéi Navalni, el principal líder opositor ruso contra el régimen de Vladimir Putin. La obra expone las tensiones entre el liderazgo ético y el autoritario, y ofrece una reflexión profunda sobre los dilemas morales en contextos complejos, así como sobre la importancia de construir propósito más allá del beneficio económico.

- “La psicología del dinero- Morgan Housel”, recomendado por Maya Horgan Famodu, líder global del World Economic Forum. Este libro explora cómo las personas piensan, sienten y actúan frente al dinero.

- “Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World- David Epstein”; sugerido por Malcolm Gladwell, creador del podcast Revisionist History. sta obra examina a deportistas, artistas, músicos, inventores, pronosticadores y científicos altamente exitosos, y concluye que quienes exploran múltiples campos antes de enfocarse en una única trayectoria están mejor preparados para afrontar los desafíos cambiantes del siglo XXI.

- “The Optimist: Sam Altman, Openai, and the Race to Invent the Future- Keach Hagey”, recomendado por Kathy Bloomgarden, CEO de Ruder Finn. Este libro constituye la primera biografía integral de Sam Altman, una de las figuras más influyentes en el desarrollo contemporáneo de la inteligencia artificial.

-“Building a God: The Ethics of Artificial Intelligence and the Race to Control It- Cristopher Dicarlo”, libro sugerido por María Eugenia del Castillo Cabrera, líder global del World Economic Forum. Esta obra aborda con profundidad los dilemas éticos que surgen al desarrollar inteligencias artificiales con potencial para superar las capacidades humanas.