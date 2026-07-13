La más reciente selección de McKinsey Global Publishing reúne más de 90 libros recomendados por socios de McKinsey, CEOs, académicos y referentes internacionales. Más que una lista de lectura, funciona como un termómetro de las ideas que hoy marcan la agenda de quienes dirigen organizaciones.

Las recomendaciones giran en torno a cinco grandes temas: inteligencia artificial, liderazgo, geopolítica, estrategia y desarrollo personal.

IA: del algoritmo al impacto empresarial

Uno de los ejes más fuertes de la selección es la inteligencia artificial, aunque desde una mirada que trasciende la tecnología.

Entre los títulos figura AI for Good, recomendado por Nicholas Thompson, CEO de The Atlantic, que reúne casos de uso de IA en salud, educación y sostenibilidad.

El economista y premio Nobel Daron Acemoglu propone A Brief History of Intelligence, de Max Bennett, una obra que conecta la evolución de la inteligencia humana con el desarrollo de la inteligencia artificial.

También aparece The Coming Wave, de Mustafa Suleyman, donde se analiza cómo la IA y otras tecnologías transformarán la economía y por qué será necesario construir nuevos mecanismos de gobernanza.

Liderar en tiempos de incertidumbre

La lista también refleja un cambio en las competencias que hoy demandan las organizaciones.

Más allá de la eficiencia operativa, los líderes deberán desarrollar capacidades como la escucha activa, la construcción de confianza y la gestión de equipos en entornos inciertos.

Entre las recomendaciones destaca Leadership: In Turbulent Times, de Doris Kearns Goodwin, donde se analizan las decisiones adoptadas por cuatro presidentes estadounidenses durante momentos de crisis.

También aparecen The Fearless Organization y The Listening Leader, dos obras que profundizan en la seguridad psicológica y la importancia de crear culturas organizacionales que favorezcan la innovación.

La geopolítica entra al directorio

Otra conclusión que deja la selección es que entender el contexto internacional se ha convertido en una habilidad empresarial.

Por ello, McKinsey incluye libros sobre relaciones internacionales, conflictos geopolíticos e historia económica.

Entre ellos destaca Thinking Historically: A Guide to Statecraft and Strategy, recomendado por Shivshankar Menon, integrante del Geopolitics Advisory Council de McKinsey, que plantea cómo el análisis histórico puede mejorar la toma de decisiones estratégicas.

También figura The Avoidable War, un análisis sobre la competencia entre Estados Unidos y China y sus implicancias para la economía mundial, además de 1929: Inside the Greatest Crash in Wall Street History, recomendado para comprender las lecciones que dejó la mayor crisis financiera del siglo XX.

Más allá de los libros de negocios

La recopilación también incorpora biografías, novelas y ensayos con el objetivo de ampliar la perspectiva de los ejecutivos.

Entre ellos figura A Different Kind of Power, donde la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, reflexiona sobre un liderazgo basado en la empatía y el servicio público.

Asimismo, Foundation, de Isaac Asimov, aparece como una lectura para comprender cómo el conocimiento y la innovación pueden transformar sociedades enteras.

Finalmente, títulos como The Mission Generation, The 5 Types of Wealth y What to Make of a Life exploran el propósito, el bienestar y el impacto social como elementos centrales del liderazgo contemporáneo.

Cabe indicar que McKinsey & Company publicó su selección anual de recomendaciones de lectura. La recopilación reúne más de 90 títulos que apuntan a ayudar a los líderes a fortalecer su pensamiento estratégico y prepararse para los desafíos de un mundo en constante transformación.