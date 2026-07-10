Sunat pone la lupa sobre libros societarios. (Foto: Andina)
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Daniel Seclen Parraguez
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Uno de los requisitos importantes que deben cumplir las empresas es contar con sus libros societarios debidamente legalizados y actualizados, especialmente el Libro de Actas de la Junta General, el Libro de Matrícula de Acciones y, cuando corresponda, el Libro de Actas del Directorio. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) fiscaliza que esto se cumpla.

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