Confiep advierte que subir el sueldo mínimo puede empujar más empresas a la informalidad. (Foto: Daniel Apuy/ GEC)
Confiep advierte que subir el sueldo mínimo puede empujar más empresas a la informalidad. (Foto: Daniel Apuy/ GEC)
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Redacción Gestión
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. Consideró que el nuevo gobierno necesita herramientas para aplicar reformas contra la inseguridad, el impacto de el fenómeno de El Niño y para reactivar la economía.

Sin embargo,

“En este momento donde hay que modificar una serie de temas que vienen funcionando de forma no correcta en el país”, señaló en Canal N.

Sobre el sueldo mínimo y reforma laboral

En el plano laboral, , un segmento que, según afirmó, carece de todos los beneficios laborales como vacaciones, gratificaciones, CTS o seguro de salud.

Por otro lado,

Respecto al incremento del sueldo mínimo a S/ 1,300, el presidente de la Confiep argumentó que subirlo puede hacer retroceder a las empresas que estaban en tránsito hacia la formalización

“Ese 70% de empleados que están en la informalidad no van a verse beneficiados ni por el sueldo mínimo, ni por mayores condiciones o beneficios que se les den, porque simplemente el informal no va a cumplir con las normas del Gobierno”, mencionó.

Ante ello, planteó que

“Entiendo claramente que la cantidad de feriados que tiene el país, que es mayor al promedio latinoamericano, es un sobrecosto que podría trabajarse. (…) Si vamos a buscar reducir esos sobrecostos, podríamos hacer una compensación, pero si no vamos a atacar ninguno de esos temas, no solo vamos a afectar la productividad, sino que al final no vamos a beneficiar al gran grueso de la población económicamente activa que se encuentra en informalidad”; acotó.

Sobre feriados

Precisamente, con relación con los feriados, Zapata propone que se evalúe su número y su impacto en costos laborales y productividad.

Ante ello, sugirió una ruta en dos etapas, donde primero se deberá debatir el tema en el Consejo Nacional del Trabajo , donde prevé que será más difícil lograr consenso, y luego abrir un diálogo más amplio con los actores religiosos e históricos.

El presidente del gremio, Jorge Zapata, estimó la informalidad estimó en alrededor del 70% al 73% de PEA, un segmento que, según afirmó, carece de todos los beneficios laborales. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
El presidente del gremio, Jorge Zapata, estimó la informalidad estimó en alrededor del 70% al 73% de PEA, un segmento que, según afirmó, carece de todos los beneficios laborales. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)

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