El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, no ve probable un escenario “catastrófico” en el que se pueda concretar ciertas propuestas electorales, como un cambio de modelo económico y de Constitución Política, porque el Congreso de la República sería, ante una situación como esta, un freno importante.

Sin embargo, alertó que la falta de reformas estructurales y de señales a favor de la inversión privada sí jugarían en contra del desarrollo del país.

“No hay mucho margen de acción como para destruir las bases económicas que tiene el país, hay una mayoría en el Congreso que lo impediría [...] Sin embargo, en el peor de los casos vamos a entrar en un nuevo ciclo de mediocridad y de poco avance económico. Con poca reforma y poca promoción de inversiones, lo más probable es que sigamos en la misma dinámica que hemos tenido en los últimos años ”, comentó a Gestión tras un evento organizado por este diario: “Perspectivas 2026″.

Estancados en alrededor de 3%

Ante un constante escenario de incertidumbre política y falta de acción, la Confiep consideró que la máxima aspiración de crecimiento que tendría la economía peruana en el próximo quinquenio sería de entre 2.5% y 3.5% anual, cifra insuficiente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Por ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que la economía peruana crecería 3.2% en el 2026 y mantendría este nivel en los siguientes años. Todo ello por debajo del 5% que, según el empresariado, sería necesario para generar un impacto significativo en la reducción mayor de la pobreza.

Para Zapata, alcanzar esa meta de crecimiento es posible, pero no en el corto plazo. Entre las señales que se requieren, indicó, están la necesidad de destrabar proyectos especialmente mineros, garantizar la estabilidad jurídica y política, y fortalecer la apertura comercial.

“Si damos las señales adecuadas al promover las inversiones, destrabamos los requisitos que se necesitan para los emprendimientos, ponemos a andar la cartera de proyectos mineros de US$ 64,000 millones, promovemos más tratados de libre comercio y completamos la infraestructura que no se ha terminado, el próximo año podemos crecer a 5%”, dijo a Gestión.

Asimismo, pese a que actualmente algunas proyecciones apuntan a una posible reducción de la inversión privada debido a la incertidumbre por las Elecciones 2026, Zapata considera que el país mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos que podrían permitir una recuperación de la inversión una vez superado el proceso electoral.

Cuando pase la tormenta electoral, el Perú tiene un gran potencial para que las inversiones probablemente vayan a subir, señaló Jorge Zapata, presidente de Confiep. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Agenda urgente para los primeros 100 días

El líder gremial planteó una serie de medidas prioritarias que el próximo gobierno debería anunciar desde el inicio de su gestión. Una de las primeras medidas que se requieren es resolver la ejecución de obras públicas, pues hay más de S/ 67,000 millones en proyectos paralizados a nivel nacional.

En ese sentido, mencionó la necesidad de revisar el rol de instituciones clave como el sistema nacional de control y la Contraloría General de la República, al considerar que su accionar puede desincentivar la gestión pública.

Además, señaló la importancia de definir una estrategia clara en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Para ello, resaltó la urgencia de fortalecer a la Policía Nacional con mejores sistemas de inteligencia, logística y equipamiento, así como de enfrentar fenómenos como la extorsión, el sicariato y la expansión de la minería ilegal.

Otras medidas, indicó, deberán enfocarse en las facilidades que se darían a los emprendedores para acelerar sus negocios, el manejo de las relaciones internacionales y los acuerdos de libre comercio, así como las acciones que se tomarán respecto a Petroperú.