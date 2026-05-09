Tras elecciones de primera vuelta, el presidente de Confiep, Jorge Zapata, alertó que la falta de reformas estructurales y de señales a favor de la inversión privada sí jugarían en contra del desarrollo del país. (Imagen: Andina)
Tras elecciones de primera vuelta, el presidente de Confiep, Jorge Zapata, alertó que la falta de reformas estructurales y de señales a favor de la inversión privada sí jugarían en contra del desarrollo del país. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Aunque el sector privado ha desarrollado cierta capacidad de adaptación frente a la inestabilidad que han generado los constantes cambios políticos en los últimos años, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) advirtió que continuar de esa manera en los próximos cinco años estancaría a la economía peruana.

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