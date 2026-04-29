El sector privado apunta que el Perú tiene condiciones para duplicar su crecimiento, pero la inestabilidad política, la débil institucionalidad y la falta de ejecución frenan su desarrollo. (Foto: Julio Reaño para GEC)
El sector privado apunta que el Perú tiene condiciones para duplicar su crecimiento, pero la inestabilidad política, la débil institucionalidad y la falta de ejecución frenan su desarrollo. (Foto: Julio Reaño para GEC)
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Guadalupe Gamboa
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Aunque hace más de una década la economía peruana crecía a más de 5%, en los últimos años, el potencial se ha visto frenado por la inestabilidad política y los problemas de gestión del Estado, coincidieron los representantes del sector privado durante el foro “Perspectivas: Retos y oportunidades en el contexto electoral”, realizado por Gestión.

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