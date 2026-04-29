¿Cómo afectan las elecciones a mis decisiones de inversión? Esa es la pregunta que nos hacemos todos por estos días. En un contexto de segunda vuelta electoral, el análisis económico pesa igual que el análisis político. Lo primero que tenemos que entender es que el mercado financiero se mueve en base a expectativas; no espera resultados.

Por eso, más que preguntarse quién ganará, la clave es entender cómo las expectativas sobre los candidatos ya empiezan a impactar variables económicas relevantes: desde el tipo de cambio y la volatilidad en las acciones de la bolsa local, hasta las tasas de interés en el sistema financiero. En ese sentido, la segunda vuelta no solo es un evento político, sino un momento que reconfigura decisiones de inversión, financiamiento y consumo.

El mercado reacciona, ante todo, a percepciones de riesgo. Estas no necesariamente reflejan lo que ocurrirá, sino lo que el mercado cree que podría suceder. Esto no significa tampoco que un candidato sea, en esencia, negativo o positivo, pero si que hoy existen posiciones marcadas sobre lo que el mercado interpreta como favorable o desfavorable.

"El mercado reacciona, ante todo, a percepciones de riesgo. Estas no necesariamente reflejan lo que ocurrirá, sino lo que el mercado cree que podría suceder". (Foto: Getty Images)

En ese contexto, es posible delinear dos escenarios y sus implicancias económicas más probables.

1.Si Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, avanza en la contienda. Un candidato que se ha expresado a favor de una nueva Constitución puede ser percibido por el mercado como un cambio significativo en las reglas de juego, particularmente en el plano institucional y económico. Bajo esa lectura, es esperable un aumento en la volatilidad del tipo de cambio, caídas en el mercado accionario y un encarecimiento del crédito.

Este tipo de escenarios ya se observó en las elecciones del 2021, cuando Pedro Castillo pasó a segunda vuelta. Ese año, el tipo de cambio superó los cuatro soles por dólar -y alcanzando picos de hasta S/ 4.13-, impulsó la dolarización de portafolios, se elevó la prima de riesgo y se postergaron decisiones de inversión de largo plazo. Además, se registró la mayor salida de capitales de los últimos 50 años, de la cual aún no nos recuperamos completamente.

2. Si Rafael López Aliaga pasa a segunda vuelta con Keiko Fujimori. Este escenario sería leído por el mercado bajo la lógica de continuidad del modelo económico y de un posible entorno más predecible para la inversión privada. En este caso, el mercado suele responder con una reducción de la incertidumbre: menor presión cambiaria, recuperación de los precios de activos y una mejora en las condiciones de financiamiento.

Más allá de los nombres, lo relevante es la señal que perciben los inversionistas en términos de estabilidad y reglas claras. Un antecedente cercano fue en la elección del 2016, cuando Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski pasaron a segunda vuelta.

Además de los escenarios, lo cierto también es que la incertidumbre prolongada —los resultados de la primera vuelta se conocerán recién a mediados de mayo— tiende a postergar inversiones, encarece el costo de capital y afecta la planificación de mediano plazo. Para las empresas, esto se traduce en menor velocidad de ejecución y mayor cautela en la asignación de recursos.

¿Qué podemos hacer frente a este contexto? Por ahora, esperar. El Perú cuenta con fortalezas institucionales que han funcionado como amortiguadores en episodios anteriores. La autonomía del Banco Central de Reserva del Perú es un ancla que ha permitido contener movimientos bruscos mediante intervenciones cambiarias y un manejo prudente de la liquidez.

A ello se suman niveles elevados de reservas internacionales, una deuda pública moderada en comparación con la región y un sistema financiero sólido, factores que han permitido al país seguir avanzando pese a la inestabilidad política de los últimos años.

Hoy mas que nunca, la gestión del riesgo se vuelve central. Más que reaccionar a movimientos de corto plazo, debemos observar con calma, entender el contexto y, una que vez se esclarezca el panorama, tomar decisiones con cabeza fría. Yo confió en el Perú en el largo plazo y alineo mis decisiones financieras a esa convicción, ¿y tú?

*Cristian Arens es conferencista, autor de libros como el “El Valor del Fracaso: 5 pasos para ser tu mejor versión”. Es CEO de CIRCUM Corp.

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