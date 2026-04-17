"Las tareas de un gobierno abarcan diversas aristas; sin embargo, no debe subestimarse el daño que se le está haciendo a la mayoría de peruanos al no activar más motores de crecimiento." (Foto: Andina)
"Las tareas de un gobierno abarcan diversas aristas; sin embargo, no debe subestimarse el daño que se le está haciendo a la mayoría de peruanos al no activar más motores de crecimiento." (Foto: Andina)
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Jean Pierre Fournier
Jean Pierre Fournier

Somos uno de los primeros países de la región en experimentar un proceso electoral en este 2026. A los cambios observados en Argentina, Chile y Bolivia, se podrían sumar Perú (abril-junio), Colombia (mayo-junio) y Brasil (octubre). La posible “ola azul” —un retorno al poder de los partidos de derecha— podría restablecer un camino hacia el fortalecimiento del crecimiento de largo plazo en nuestros países.

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